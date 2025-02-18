Держсекретар США не виключає, що Євросоюзу доведеться теж сісти за стіл переговорів.

Заходу доведеться скасувати деякі економічні санкції проти Російської Федерації заради врегулювання війни в Україні. Таке припущення зробив держсекретар США Марко Рубіо за підсумками переговорів 18 лютого у Саудівській Аравії.

При цьому він попередив, що "всі сторони" повинні бути згодні з умовами мирного врегулювання ситуації в Україні. Він припустив, що і Європейський Союз у певний момент повинен опинитися за столом переговорів, оскільки він теж вводив санкції проти Росії.

"Санкції - це наслідок цього конфлікту. Ми не маємо наміру заздалегідь визначати умови їх послаблення. І, звісно, ми не будемо обговорювати це ні сьогодні, ні на пресконференції. Європейському Союзу у якийсь момент доведеться взяти участь у переговорах, оскільки в них теж діють введені раніше санкції", - сказав держсекретар США.

Відео дня

Також Рубіо відреагував на скарги на недостатню участь України в переговорах, зазначивши, що зарали того, щоб конфлікт завершився, "всі повинні бути згодні з цим".

Крім того, Рубіо нагадав, що президент США Дональд Трамп має намір завершити війну в Україні справедливо і не допустити відновлення воєнних дій через кілька років.

Переговори в Ер-Ріяді: останні заяви

Переговори в Ер-Ріяді: останні заявиЯк повідомляв раніше УНІАН, переговори Росії та США в Саудівській Аравії завершилися. У РФ назвали їх "позитивними". Так, керівник РФПІ Кирило Дмитрієв заявив, що "дві великі країни не можуть не спілкуватися одна з одною".

Помічник Путіна Юрій Ушаков також сказав, що переговори делегацій Росії та США відбулися непогано, і Росія та США "домовилися враховувати інтереси одна одної". За його словами, "була серйозна розмова з усіх питань".

Вас також можуть зацікавити новини: