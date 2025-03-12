Глава Держдепу запевнив, що приховати порушення буде досить складно.

За дотриманням потенційного режиму припинення вогню в Україні можна буде стежити із супутників, а також використовуючи інші засоби спостереження. Таку заяву зробив держсекретар США Марко Рубіо на пресконференції в Ірландії, передає The Guardian.

За його словами, стороні, яка порушить перемир'я, буде досить складно приховати застосування дронів, балістичних ракет і артилерії.

"Сучасна війна цікава тим, що стежити за її перебігом легше, ніж колись раніше, бо є дуже багато "очей" на землі, а також існують всілякі засоби спостереження, такі як комерційні супутники тощо. Буде досить важко приховати удари дронами, ракетами, балістикою та артилерією. Ми вважаємо, що це можна буде моніторити", - пояснив Рубіо.

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Держсекретар США додав, що в разі, якщо Росія погодиться на тимчасове перемир'я, Україні та РФ доведеться визначитися з тим, кому вони довірять моніторинг дотримання режиму припинення вогню "на землі". На думку Рубіо, це є звичайною практикою, тому з цим питанням не повинно виникнути жодних проблем.

"Ми задоволені тим, що українці погодилися на перемир'я. Тепер справа за Росією, яка повинна сказати "так". Якщо Росія погодиться, то це буде дуже гарною новиною. Якщо вони дадуть відповідь "ні", то нам потрібно буде все проаналізувати. Якщо вони відповідять "ні", це скаже багато чого про те, які їхні цілі та які їхні справжні наміри", - додав Рубіо.

Переговори про тимчасове перемир'я в Саудівській Аравії

Як писав УНІАН, 11 березня в Джидді (Саудівська Аравія) відбулися переговори між Україною та США, унаслідок яких Київ прийняв пропозицію про 30-денний режим припинення вогню.

У відповідь на це Сполучені Штати відновили надання військової допомоги Україні та обмін розвідувальною інформацією.

За словами Рубіо, тепер свою відповідь на пропозицію про припинення вогню має надати Росія. У США мають намір вступити в контакт із РФ найближчим часом, але поки що залишається незрозумілим, якою буде реакція Москви.

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