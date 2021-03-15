ООН закликає міжнародну спільноту «об'єднатися в знак солідарності з народом М'янми та його демократичними прагненнями».

У М'янмі після військового перевороту, який відбувся 1 лютого, під час протестів було вбито щонайменше 138 людей.

Читайте такожПартія канцлера Німеччини Меркель програла на виборах ландтагуПро це заявили в Організації Об'єднаних Націй, повідомляє DW.

Зазначається, що лише на минулих вихідних у найбільшому місті країні Янгоні та інших населених пунктах вбили 56 осіб. Серед загиблих є жінки та діти.

«Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш рішуче засудив це насильство, що триває проти мирних протестувальників, та постійне порушення основних прав людини у М'янмі», - йдеться у повідомленні.

Гуттеріш також знову закликав міжнародну спільноту «об'єднатися в знак солідарності з народом М'янми та його демократичними прагненнями».

Спецпредставниця ООН Крістін Шренер Бургенер раніше також засудила кровопролиття у М'янмі.

Що цьому передувало

У М'янмі з 1 лютого, коли стався держпереворот, не вщухають акції протесту. Пояснюючи свої дії фальсифікаціями на останніх виборах, військові змістили цивільний уряд на чолі з лідером нації Аун Сан Су Чжі. Вона, як і інші представники керівництва республіки, перебуває під арештом.

Сили безпеки жорстко пригнічують акції протесту, а останнім часом проти демонстрантів почали застосовувати вогнепальну зброю.

Євросоюз готує санкції проти компаній в М'янмі, управлінням якими займається військова хунта.

З 1962 року протягом декількох десятиліть формою правління в М'янмі була військова диктатура. Демократичні перетворення в країні почалися в 2011 році.

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Автор: Тамара Отовська