Вогонь охопив 200 кв. м - майже половину цеху.

У російському Воскресенську під Москвою, де днями була масштабна пожежа, пролунав потужний вибух - там загорівся цех акумуляторного заводу.

Як повідомляють російські Telegram-канали, горить цех з виробництва кисневих акумуляторів. Пожежі вже надано другий ранг небезпеки, однак офіційної інформації поки немає.

Наразі на місці проводиться евакуація, туди їдуть рятувальники. За словами місцевих мешканців, пожежа сталась на території колишнього заводу "Червоний будівельник" - там зберігаються акумулятори.

Зазначається, що вогонь охопив майже половину цеху - 200 кв. м із 500 кв. м усієї площі приміщення. Над місцем пожежі піднімаються клуби диму, а "гриб" від нього видно на далеку відстань.

Як пише видання "Медуза", з місця подій евакуювали вже сімох людей. На складі є ємкості з літієм. Через це для ліквідації вогню використовують піну.

Пожежі у Росії - останні новини

Як повідомляв УНІАН, після початку повномасштабної війни в Україні у РФ постійно віідбуваються пожежі.

У травні у підмосковному місті Дзержинськ спалахнула масштабна пожежа на території місцевої ТЕС. Того ж дня спалахнув машинобудівний завод імені В. В. Чернишова, на якому виготовляють двигуни для літаків МіГ.

Крім того, в Свердловській області Росії через лісові пожежі загорілися склади з порохом.

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