Внаслідок загоряння нібито постраждало троє людей.

У Москві горів машинобудівний завод імені В.В. Чернишова. На цьому підприємстві виготовляють двигуни для літаків МіГ.

Як повідомляє Телеграм-канал SHOT, загоряння виникло в одній із будівель підприємства на Вишневій вулиці близько 4 ранку.

У кабінеті на другому поверсі спалахнули особисті речі та меблі на площі близько 15 квадратних метрів, від вогню пішло сильне задимлення приміщення. Рятувальники, які прибули на місце, ліквідували пожежу, постраждалих ушпиталили.

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Пожежі на російських заводах

У Росії регулярно палають не тільки нафтобази і Кремль, але й стратегічні заводи. Наприклад, 29 квітня в російській Пермі спалахнула пожежа на заводі. Горіло на території підприємства "Мотовіліхінські заводи". Підприємство "Мотовіліхінські заводи" є єдиним в Росії виробником реактивних систем залпового вогню. Цей завод перебуває під санкціями ЄС.

Кількома днями раніше у Московській області спалахнула сильна пожежа. Вранці 22 квітня у селі Люберці загорівся завод з переробки відходів. Люди скаржилися на отруйний дим.

А ще раніше на території заводу з розробки ракет для систем ППО в місті Химки (Московська область) впав безпілотний літальний апарат.

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