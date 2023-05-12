Величезне полум'я і стовп чорного диму видно за багато кілометрів.

У підмосковному місті Дзержинськ спалахнула масштабна пожежа на території місцевої ТЕС. Як видно на фото і відео, полум'я досягає висоти в пару десятків метрів, стовп диму видно на багато кілометрів навколо.

На опублікованих в мережі кадрах добре видно, що на території ТЕС горить величезна гора автомобільних покришок. Як повідомляють у місцевому МНС, загальна площа пожежі становить 2,5 тис.кв. метрів.

Про причини виникнення пожежі нічого не повідомляється.

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Пожежі в Росії - останні новини

У Москві сьогодні спалахнув машинобудівний завод імені В. В. Чернишова, на якому виготовляють двигуни для літаків МіГ. У кабінеті на другому поверсі спалахнули особисті речі та меблі на площі близько 15 квадратних метрів, від вогню пішло сильне задимлення приміщення.

А минулого тижня в Свердловській області Росії через лісові пожежі загорілися склади з порохом. Це сталося в результаті лісової пожежі в селищі Первомайський з населенням 400 осіб.

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