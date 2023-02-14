Багатьом меткомбінатам довелося відправити машини та обладнання для допомоги рятувальникам.

Третина металургійних комбінатів Туреччини припинили роботу після масштабного землетрусу в країні.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву генерального секретаря турецької асоціації виробників сталі Вейселя Йяна, меткомбінати припинили свою роботу як мінімум на кілька тижнів.

Переважно закрилися заводи, розташовані поблизу епіцентру землетрусу. Багатьом меткомбінатам довелося відправити машини та обладнання для допомоги рятувальникам. За даними Асоціації, обладнання заводів практично не постраждало.

Відео дня

До землетрусу Туреччина входила в десятку найбільших світових виробників і експортерів сталі. Річний обсяг виробництва - 55 млн тонн на рік. Цього вистачає для задоволення внутрішнього попиту.

Як йдеться в матеріалі, Туреччина скоротить експорт металопродукції і направить її на внутрішній ринок.

Землетрус у Туреччині

6 лютого 2023 року в Туреччині та Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Потім були безліч афтершоків та ще кілька землетрусів.

Відтоді не припиняються рятувальні роботи, проте їх ускладнює холодна погода.

На допомогу до Туреччини відправили загін українських рятувальників і необхідну техніку. За даними ДСНС, причиною масштабних руйнувань у Туреччині, які сталися через потужний землетрус, може бути неправильне планування забудови.

Станом на 10 лютого 2023 року рейтингове агентство Fitch Raitings заявило про те, що збитки від землетрусу в Туреччині будуть величезними.

Станом на 13 лютого 2023 року збитки Туреччини від землетрусів перевищили $84 мільярди.

Станом на 14 лютого 2023 року землетрус у Туреччині та Сирії забрав життя понад 31 тисячи людей. Під завалами досі перебувають люди. Рятувальні операції тривають.

Вас також можуть зацікавити новини: