У поліції наразі триває перевірка, про результати якої поінформують публічно.

Поліція Вроцлава провернула аферу за участю безпритульного українця з вадами психічного розвитку. На нього "повісили" десятки злочинів в обмін на хот-дог "Орлен".

Як повідомляють Wiadomości, за допомогою українця поліціянти намагалися покращити статистику викривання злочинів.

За рішенням воєводського коменданта поліції у Вроцлаві Павла Полтожицького була створена спеціальна інспекційна група, яка перевіряла, чи не було порушень і незаконних дій службовців. Наразі перевіряють усі справи, пов'язані з безпритульним громадянином України. Про результати перевірки повідомлять публічно.

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Аферу в поліції викрили журналісти програми "Держава в державі". Вони з’ясували, що працівники відділку поліції Вроцлава використали психічно хворого безпритульного громадянина України для покращення власної статистики. В обмін на хот-дог 35-річний чоловік на ім'я Сергій мав зізнатися у 26 злочинах, з яких він, швидше за все, скоїв лише кілька .

Один з офіцерів поліції на умовах анонімності розповів, що копи затримали українця під час спроби зламу автівки. Вони відразу зрозуміли, що чоловік психічно хворий. Поліцейські пригостили його хот-догом та вирішили скористатися чоловіком.

Психіатричні діагнози чоловіка дали поліції змогу приписати йому раніше нерозкриті злочини та закрити справи. У протоколах про психічні проблеми затриманого не згадували, тому експерти-психіатри його не обстежували. Чоловіка було засуджено до трьох років позбавлення волі .

За словами представника поліції Вроцлава, це був "чисто людський рефлекс".

"Цей чоловік був затриманий. Пан, якого щойно допитували, сказав, що він голодний і хоче хот-дог. Поліцейський подивився на нього і каже: "Якщо ти так чемно сидиш, то я піду тобі щось куплю, щоб ти не був голодним", – пояснив він у розмові з журналістами.

Інші інциденти з українцями за кордоном

Нагадаємо, що У Польщі "з особливою жорстокістю" вбили 38-річну українку – матір трьох дітей, з яких двоє наразі є неповнолітніми. Трагедія сталася у місті Томашів-Мазовецький Лодзинського воєводства (центральна Польща).

Як писав УНІАН, 10 лютого у Німеччині стався напад на українських баскетболістів. 17-річний Володимир Єрмаков помер через несумісні травми з життям, а 18-річного Артема Козаченка прооперували, він знаходиться в лікарні у тяжкому стані. На українців напала з ножами група вихідців із західної Азії.

Також ми розповідали, що наприкінці грудня у Туреччині сталася масштабна ДТП, в якій загинули 10 людей і постраждали кілька десятків. Серед постраждалих були дві українки.

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