Автомобільна аварія сталася в провінції Сакарія.

У Тереччині сталася масштабна ДТП із загиблими, серед постраждалих є громадяни України, але загрози їхьому життю немає. Про це УНІАН повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Внаслідок ДТП в турецькій провінції Сакарія постраждали двоє українок. Загроз їхньому життю немає. Постраждалі отримали необхідну медичну допомогу", - зазначається у його коментарі.

У МЗС інформують, що Генеральне консульство України в Стамбулі надає консульську допомогу постраждалим громадянам, а також взаємодіє із управлінням безпеки провінції та командуванням жандармерії задля з‘ясування всіх обставин аварії.

Як повідомило сьогодні видання Anadolu, 10 людей загинули і ще 59 отримали поранення в результаті аварії за участю 7 транспортних засобів на магістральній автодорозі у провінції Сакарія. Зіштовхнулись три пасажирські автобуси, одна вантажівка та легкові автомобілі. За словами губернатора провінції, ймовірно, спочатку автомобіль зіткнувся з вантажівкою, а решта водіїв на трасі не встигла відреагувати і в'їхала в них.

Інші трагічні випадки з українцями за кордоном

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня у Венеції в районі Местре туристичний автобус з 40 пасажирами впав з естакади і загорівся. Серед пасажирів були й українці.

В ЗМІ повідомили, що автобус компанії La Linea працював на метані. За попередньою версією, він з'їхав з проїжджої частини, пробив огорожу і, пролетівши близько 30 метрів, опинився біля залізничних колій. Ймовірно, автобус зачепив електропроводи і загорівся.

У тій ДТП загинуло четверо громадян України, а ще четверо отримали поранення.

Вас також можуть зацікавити новини: