Вона намагалася потрапити на територію Косова.

Пропагандистку російської "Комсомольської правди" Дарʼю Асламову затримали в Косово за підозрою у шпигунстві.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Косова Джелаль Свечлія.

Асламову затримали під час спроби потрапити до Косового на прикордонному переході.

Свечлія наголошує, що вона "займалася шпигунством для російської військової розвідки та діяла під прикриттям журналіста".

Голова МВС Косова також акцентує, що Асламова "брала участь у бойових діях в Україні, пропагандуючи російську окупацію України".

"Ми наголошуємо на тому, що вона прагнула потрапити до Республіки Косово через тиждень після напруженості, спричиненої злочинними структурами на півночі країни, під час якої структури, організовані Вучичем, близько 10 разів стріляли прямо по нашим поліцейським. На додаток до збігу з розвитком подій на півночі, її спроба потрапити в нашу країну на засвідчує її зв’язки з Росією та пропагандою, до яких вже приєдналася Сербія, що має на меті дестабілізувати нашу країну", - наголосив міністр.

Як повідомляє "КП", їхню працівницю відпустили вранці в неділю, 7 серпня. Її відвезли на кордон, повернули особисті речі та розпочали процедуру депортації.

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