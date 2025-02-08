Щоправда, є вагомі підстави вважати, що його порвали самі ж росіяни, намагаючись пошкодити чужі кабелі.

У Балтійському морі, де вже кілька разів загадковим чином пошкоджували підводні кабелі країн НАТО, тепер не менш загадково порвався підводний кабель, що зв'язує російський ексклав Калінінград із Санкт-Петербургом.

Як повідомляє ТАСС із посиланням на компанію "Ростелеком", кабель було пошкоджено "внаслідок зовнішнього впливу" вже деякий час тому. Зараз тривають відновлювальні роботи.

Фінське видання Yle уточнює, що кабель, який зв'язує Калінінград і Петербург, обірвався у виключній економічній зоні Фінляндії. Відповідно ремонтні роботи проводяться саме там під наглядом фінської берегової охорони.

Відео дня

Також зазначається, що про пошкодження кабелю стало відомо ще 27 грудня. За два дні до цього було порвано кілька кабелів, що з'єднують Естонію та Фінляндію. Тоді ж фінською владою було затримано російський танкер Eagle S, екіпаж якого підозрюють у навмисному пошкодженні підводних кабелів.

Фінська влада відмовилася коментувати, чи могли росіяни випадково пошкодити свій же кабель того дня, але видання Yle зазначає, що пошкоджений російський кабель справді перетинає один із фінських кабелів, який було порвано наприкінці грудня.

Підводна гібридна війна

Як писав УНІАН, 26 грудня фінська берегова охорона "взяла на абордаж" російський танкер, підозрюваний у цілеспрямованому пошкодженні підводних кабелів у Балтійському морі.

Місяць потому було пошкоджено підводний кабель, що зв'язує Латвію зі Швецією. Після цього країни НАТО затримали ще два судна, пов'язані з Росією.

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