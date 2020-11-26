Європейські чиновники чекають, коли новий президент США доб'є "трубу" в обхід України, добудова якої була б надто великим подарунком Кремлю після всіх його злочинів.

У Європі чиновники в сфері безпеки й дипломати чекають, що новий президент США Джо Байден остаточно знищить "Північний потік-2". Це недобудований газопровід, мета якого доставляти напряму газ з Росії в Німеччину в обхід України.

Американські чиновники давно розглядають цей проект як безвідповідальну економічну винагороду для Росії. А остання впродовж останніх років намагалася дестабілізувати політику Європи, влаштовуючи вбивства, поширюючи корупцію й підтримуючи сепаратистські групи на континенті. Про це пише Business Insider.

Читайте такожBloomberg: Німеччина чекає, що Байден врятує "Північний потік-2", але цього не станетьсяВидання нагадує, що "Північний потік-2" коштує мільярди доларів і сполучає російські газові родовища із ринками Західної Європи за допомогою підземного трубопроводу на морському дні. Він подвоїть потужність ГТС "Північний потік", яка вже існує. Але на відміну від неї, друга гілка буде оминати транспортну інфраструктуру Східної Європи. А особливо це стосується України, на яку Володимир Путін за час свого президенства не одноразово намагався тиснути.

"Північний потік-2" майже добудували. Але США запровадили санкції проти партнерів Росії в цьому проекті в кінці минулого року. Тож будівництво зупинилося.

"Процес ще на дуже ранньому етапі. Нова адміністрація ще повинна почати роботу. І, звісно, санкції проти Росії, безпека ЄС і статус "Північного потоку-2" будуть обговорюватися в належний дипломатичний момент", - сказав виданню неназваний німецький дипломат.

Співрозмовник Business Insider відмовився говорити офіційно й відповідати на подальші питання.

Читайте такожБундестаг відмовився підтримати "Північний потік-2""Існує мало причин вважати, що Байден скасує санкції, які зараз діють проти російської сторони в проекті. Але поки не було обговорень з майбутньою адміністрацією на цю тему. І її не буде, поки вона не почне свою роботу", - додав дипломат.

Інший дипломат ЄС в Брюсселі сказав Business Insider, що "Північний потік-2" - це "ручний проект" канцлера Німеччини Ангели Меркель. Однак, їй буде тяжко сперечатися з Байденом за його існування.

"Трампу було начхати на Путіна. Він неодноразово давав це зрозуміти на зустрічах з німецькими чиновниками. Він проти проекту, тому що США не цьому не зароблять(...). Байден не збирається обійняти посаду й винагородити Путіна за все те л**но за попередні п'ять років: від втручання у вибори до вбивств", - сказав неназваний дипломат з Брюсселя, вказуючи на більше десятка останніх інцидентів, в яких Путін або його чеченські маріонетки атакували дисидентів у Європі.

"Німеччина хоче цей проект, це ручний проект Меркель. Але їй буде тяжко сперечатися за нього, зважаючи на всю ту злість на Путіна по всьому Заходу. Байден буде стверджувати, що Путіна потрібно вдарити якомога сильніше за його поведінку. Німці не зможуть нічого відповісти на аргумент, що Росія віддає наказ розстрілювати людей посеред дня в Берліні", - додав співрозмовник видання.

Читайте такожWall Street Journal: Конгрес повинен добити "Північний потік-2" на прощанняЧиновник зі сфери безпеки однієї з країн Балтії розповів, що у Німеччині, швидше за все, будуть наполягати на зміцненні економічних відносин з Путіним і Росією, щоб впливати на російську поведінку. Але цей аргумент, на думку співрозмовника видання, не витримує критики.

"Існує одна річ, яку Європа повинна була б засвоїти за останні 15 років: ведучи справи з Росією, саме росіяни впливають на вашу реакцію на російську агресію. Навпаки не буває. Путін завжди розраховує, що в протистоянні він здатен витримати більший тиск. "Північний потік-2" лише дає йому нову можливість для такого протистояння", - сказав неназваний чиновник.

Нові санкції США проти "Північного потоку-2":

У жовтні Держдепартамент США оголосив про рішення розширити найближчим часом санкції проти газопроводу "Північний потік-2".

Пізніше в Кремлі назвали нові санкції з боку США проти російського газопроводу "Північний потік-2" рейдерською конкуренцією.

В Німеччині заявили, що російський газопровід "Північний потік-2" буде добудований, попри позицію США. При цьому точної дати завершення будівництва поки немає.

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Переклад: Лесь Димань