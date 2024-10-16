Деякі партнери України висловлювали занепокоєння встановленням стислих термінів.

Президент України Володимир Зеленський відвідав західні столиці, щоб представити іншим ключовим союзникам план перемоги. Але наразі ніхто не дав жодних ознак того, що підтримає цю стратегію, пише Associated Press.

"Деякі партнери висловлювали занепокоєння через стислі терміни, встановлені Зеленським, який наприкінці вересня дав союзникам лише три місяці, щоб прийняти основні принципи плану", - пише агентство.

Досі США були головним спонсором Києва протягом двох з половиною років війни. Але президент Джо Байден відмовився від прохання використовувати зброю великої дальності для нанесення ударів по конкретних цілях всередині Росії, побоюючись можливої ​​ескалації війни. Тим часом, загострення конфлікту на Близькому Сході між Ізраїлем і Хезболлою відвернуло увагу Вашингтона.

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Багато хто очікує, що кандидат від демократів і віце-президент Камала Гарріс продовжить політику Байдена і збереже статус-кво. За Байдена допомога США Києву, хоч і була значною, постійно надходила надто пізно, щоб мати суттєві зміни для українських сил.

Кандидат від Республіканської партії та колишній президент Дональд Трамп лише сказав, що швидко покладе край війні, але не сказав, як.

Тим часом Бразилія та Китай запропонували альтернативні мирні плани, які Зеленський відхилив, заявивши, що вони просто призупинять війну та дадуть Москві час для консолідації її розбитої армії та оборонної промисловості.

План перемоги - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня президент України Володимир Зеленський прибув до Верховної Ради України, щоб представити план перемоги - це пункти воєнного, економічного і політичного характеру, які допоможуть здобути перемогу у війні, розпочатій Росією 24 лютого 2022 року.

Під час свого виступу Зеленський заявив, що план перемоги складається з 5 пунктів і трьох таємних додатків.

Пункт 1 - геополітичний.

Пункти 2 і 3 - військові.

Пункт 4 - економічний.

Пункт 5 - питання безпеки.

Крім того, Україна чекає на конкретний "фідбек" від партнерів на свій план перемоги. "Наші партнери розуміють логіку цього плану. Було б, мені здається, не зовсім реально, якби ми миттєво отримали якусь відповідь, тому що нам же відповідь потрібна дуже конкретна", - заявив Андрій Єрмак.

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