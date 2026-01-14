Такого в історії ще не було: у Німеччині різко відреагували на 'апетити' США в Арктиці

Таку позицію він виразив вслід за єврокомісаром з оборони Андріусом Кубіліусом.

Крок США щодо захоплення Гренландії поставить НАТО у безпрецедентне становище, переконаний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

"Найменше, що ми можемо сказати – це те, що це була б справді безпрецедентна ситуація в історії НАТО і в історії будь-якого оборонного альянсу світу", – сказав він, повідомляє The Guardian.

У публікації також нагадують, що раніше з такою ж позицією виступив комісар ЄС з оборони Андріус Кубіліус. Також, за повідомленням Deutsche Welle, міністр оборони Німеччини допустив посилення присутності Бундесверу та армій інших європейських країн-членів НАТО в Арктиці на тлі територіальних претензій США до Гренландії та загроз з боку Росії і Китаю.

За словами Пісторіуса, Арктиці необхідний посилений захист, зокрема й через зростання військової присутності Росії в регіоні. Міністр підкреслив особливе значення морських маршрутів між Гренландією, Ісландією та Великою Британією для безпеки Північної Атлантики. Він додав, що в разі конфлікту Росія може використовувати їх, щоб "ізолювати Америку від Європи та навпаки".

Він окремо підкреслив, що безпека Арктичного регіону відповідає не тільки інтересам США, а й усього НАТО. Міністр висловився за створення спільної місії Альянсу для моніторингу акваторії Арктики.

"Йдеться про спостереження, про патрулювання, про те, щоб бачити, що відбувається під водою, на воді та в повітрі. Йдеться, як я вже сказав, про розвідку і про регулярні навчання на місці, щоб показати, що ми там присутні", – заявив Пісторіус.

Ситуація між США і Данією з приводу Гренландії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп вдався до погроз на адресу прем'єра Гренландії через бажання залишитися з Данією.

Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен на пресконференції з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен заявив, що острів "вибирає Данію" і не буде належати Вашингтону та управлятися ним. Це викликало гнів президента США Дональда Трампа.

Журналісти попросили Трампа прокоментувати твердження, що Гренландія бажає залишатися в союзі з Данією, на що той запитав: "Хто це сказав?".

Почувши, що цю заяву озвучив прем'єр Гренландії, Трамп сказав, що "не знає, хто він такий".

"Ну, це їхня проблема. Я з ним не згоден. Нічого про нього не знаю, але для нього це буде велика проблема", – заявив глава Білого дому.

Крім того, Гренландія звернулася до Британії по допомогу через загрозу із США. "Зараз потрібен діалог – справжній, глибокий діалог. Навіть якщо проблеми у світі складні, це не привід відмовлятися від розмови. Складні питання можна вирішувати шляхом діалогу, а не насильства чи сили", – сказала міністерка бізнесу та енергетики Гренландії Наая Натанільсен.

