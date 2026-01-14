Трамп обрушився з погрозами на прем'єра Гренландії через бажання залишитися з Данією

Прем'єр-міністр Гренландії заявив, що острів "вибирає Данію".

Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен на прес-конференції з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен заявив, що острів "вибирає Данію" і не буде належати Вашингтону та управлятися ним. Ця заява викликала гнів президента США Дональда Трампа.

"Якщо нам доведеться вибирати між США і Данією прямо зараз, ми виберемо Данію, НАТО і ЄС", – цитує заяву Нільсена The Guardian.

Він додав, що "мета і бажання острова – мирний діалог з акцентом на співпрацю". За його словами, прагнення Трампа до захоплення острова також є питанням "міжнародного права і нашого права на власну країну".

При цьому президент США різко відреагував на цю заяву, обрушившись на Нільсена з погрозами.

Журналісти попросили Трампа прокоментувати твердження, що Гренландія бажає залишатися в союзі з Данією, на що той запитав: "Хто це сказав?".

Почувши, що цю заяву озвучив прем'єр Гренландії, Трамп сказав, що "не знає, хто він такий".

"Ну, це їхня проблема. Я з ним не згоден. Нічого про нього не знаю, але для нього це буде велика проблема", - заявив глава Білого дому.

Трамп і Гренландія

Раніше до Конгресу був внесений законопроект про "анексію" Гренландії. Його мета - уповноважити Дональда Трампа "вжити необхідних заходів" для придбання Гренландії і налагодження процесу її приєднання до Сполучених Штатів.

У свою чергу Трамп заявив, що в цьому питанні хотів би піти дипломатичним шляхом і укласти угоду, "але так чи інакше, Гренландія у нас буде". Він також заявив, що мова йде про придбання, а не про оренду, і не про короткострокове володіння цією землею.

