Якщо ми не захопимо Гренландію, це зроблять Росія або Китай, - Трамп

Трамп заявив, що оборона Гренландії - "дві собачі упряжки".

Президент США Дональд Трамп зробив нові заяви про свої територіальні претензії на Гренландію, підтвердивши плани щодо захоплення острова. Так, він заявив, що якщо США не захоплять Гренландію, це зроблять Росія або Китай.

"І я не дозволю, щоб це сталося", - підкреслив він.

Трамп додав, що хотів би піти дипломатичним шляхом і укласти угоду, "але так чи інакше, Гренландія у нас буде". Він також заявив, що мова йде про придбання, а не про оренду, і не про короткострокове володіння.

"І якщо ми цього не зробимо, це зроблять Росія або Китай", - сказав Трамп.

Він також зневажливо відгукнувся про здатність острова до оборони, заявивши, що "їхня оборона - дві собачі упряжки".

На питання про те, чи вплине можливе захоплення Гренландії на НАТО, президент США допустив таку можливість, однак заявив, що "ми їм потрібні набагато більше, ніж вони нам".

"Мені подобається НАТО. Просто цікаво, якби нам знадобилося НАТО, чи були б вони поруч? Знаєте, ми витрачаємо багато грошей на НАТО, і я не впевнений, що вони були б поруч", - сказав він.

Плани Трампа щодо Гренландії - останні новини

Раніше повідомлялося, що Велика Британія веде переговори з європейськими союзниками щодо можливого розгортання військових в Гренландії. Цей крок покликаний посилити безпеку в Арктиці і зняти занепокоєння президента США Дональда Трампа.

Також лідери п'яти політичних партій у парламенті Гренландії виступили єдиним фронтом і зажадали від США залишити острів у спокої. У спільній заяві лідерів партій йдеться про те, що жителі Гренландії не хочуть бути американцями.

