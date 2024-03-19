У 2024 році США запровадили блокуючі санкції проти НСПК - оператора платіжної системи "Мир".

Картки російської системи "Мир" перестануть діяти в банкоматах та POS-терміналах більшості вірменських банків з 30 березня 2024 року. Про це з посиланням на представника "ВТБ Вірменія" повідомив російський РБК.

"З 30 березня користувачам стануть недоступні безготівкова оплата в POS-терміналах та зняття готівки в банкоматах інших банків у республіці", – заявив представник фінустанови.

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Як випливає з повідомлення, винятком буде інфраструктура банку "ВТБ Вірменія", який є дочірньою організацією російського ВТБ. Поки що картки "Мир" працюють на території республіки та приймаються місцевими банками.

Зауважимо, що зараз на території Вірменії діє 53 відділення ВТБ, близько половини з яких знаходиться у Єревані. Клієнти можуть скористуватися понад 190 банкоматами, розташованими по всій країні.

Як заявили у російській Національній системі платіжних карток (НСПК), система "Мир" зі свого боку не обмежує роботу із закордонними партнерами: рішення щодо прийому карток платіжної системи у мережі своїх пристроїв банки інших держав приймають самостійно.

Як відмовлялись від системи "Мир"

У перший рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Узбекистані заявили про те, що поставили хрест на російських банківських картах "Мир" через супутні ризики.

З вересня позаминулого року роботу з картками "Мир" зупинив турецький банк Türkiye İş Bankası, тоді ж обслуговувати картки перестав Dushanbe City Bank – один із найбільших банків Таджикистану.

Водночас у деяких країнах світу не стали відмовлятись від системи: зокрема, Куба нещодавно заявила про намір зробити прийом карток "Мир" обов'язковою умовою для роботи будь-якого закладу на острові. Також нагадаємо, що запустити російську платіжну систему має намір Іран.

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