Банки Казахстану мають право приймати платежі, перекази за картками "Мир", а також видавати готівку в банкоматах приватним особам.

На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) дозволило банкам Казахстану проводити операції з картками російської платіжної системи "Мир".

Як повідомляє Агентство Казахстану з регулювання та розвитку фінансового ринку, OFAC не заперечує проти використання карт "Мир" росіянами, які виїхали в Казахстан, як приватні особи.

При цьому, як зазначається в повідомленні, операції з картами "Мир" залишаться під "особливим контролем" OFAC, щоб не допустити використання платіжної системи для обходу санкцій проти Росії.

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Банки Казахстану мають право приймати платежі, перекази за картками "Мир", а також видавати готівку в банкоматах приватним особам. Рішення щодо підключення до "Миру" банки можуть ухвалювати самостійно, виходячи з власних оцінок ризику.

Війна в Україні та ситуація з російськими картами:

15 вересня 2022 року США та ЄС посилили тиск на Туреччину у зв'язку з тим, що російська платіжна система підключена до турецьких банків. В ЄС побоювалися, що банківський сектор Туреччини є лазівкою, яка дозволяє Росії обходити санкції.

До російської платіжної системи "Мир" були підключені п'ять великих турецьких банків: Vakıfbank, Ziraat Bank, Iş Bank, DenizBank і Halkbank. Два з них - приватний банк DenizBank, що належить ОАЕ, і контрольований державою Halkbank, приєдналися до системи "Мир" вже після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

15 вересня з'явилося повідомлення, що приватні фінансові установи Iş Bankası та Denizbank відмовилися від роботи з картою "Мир".

21 вересня з'явилася інформація, що банки Казахстану, В'єтнаму та Вірменії, які раніше приймали карти "Мир", також перестали працювати з російською платіжною системою.

28 вересня ще три банки Туреччини відмовилися від російської платіжної системи "Мир".

29 вересня 2022 року з'явилася інформація про те, що Туреччина знайшла для росіян альтернативу банківській системі"Мир".

5 жовтня Туреччина запропонувала РФ використовувати турецьку платіжну систему Troy, замість російської "Мир".

Також 5 жовтня 2022 року європейські банки перестали приймати карти китайської платіжної системи UnionPay, випущені російськими банками.

18 жовтня 2022 року киргизькі банки перестали обслуговувати Російські карти "Мир".

3 листопада 2022 року Узбекистан відмовився відновлювати роботу російської платіжної системи"Мир" через супутні ризики.

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