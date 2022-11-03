Комерційні банки Узбекистану "бачать ризики" в обслуговуванні російських карт.

На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Узбекистан відмовився відновлювати роботу російської платіжної системи "Мир" через супутні ризики.

Таку заяву зробив голова правління Центробанку (ЦБ) країни Мамарізо Нурмуратов, повідомляє інформагентство країни-агресора РИА Новости.

Як ззнчаэться в повідомленні, зараз місцеві комерційні банки "бачать ризики" в обслуговуванні російських карт і поки мови про відновлення їх роботи не йде.

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Війна в Україні та ситуація з російськими картами:

15 вересня 2022 року США та ЄС посилили тиск на Туреччину у зв'язку з тим, що російська платіжна система підключена до турецьких банків. В ЄС побоюються, що банківський сектор Туреччини є лазівкою, яка дозволяє Росії обходити санкції.

До російської платіжної системи "Мир" підключені п'ять великих турецьких банків: Vakıfbank, Ziraat Bank, Iş Bank, DenizBank і Halkbank.

Два з них - приватний банк DenizBank, що належить ОАЕ, і контрольований державою Halkbank, під'єдналися до системи "Мир" вже після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

15 вересня з'явилося повідомлення, що приватні фінансові установи Iş Bankası та Denizbank відмовилися від роботи з картою"Мир". Вони під'єдналися до російської платіжної системи вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

21 вересня з'явилася інформація, що банки Казахстану, В'єтнаму та Вірменії, які раніше приймали карти "Мир", також перестали працювати з російською платіжною системою.

Російські карти "Мир" ще приймають банки в Південній Кореї, Узбекистані, Білорусі, Таджикистані, а також невизнаних Південній Осетії та Абхазії.

28 вересня ще три банки Туреччини відмовилися від російської платіжної системи "Мир".

29 вересня 2022 року з'явилася інформація про те, що Туреччина знайшла для росіян альтернативу банківській системі"Мир".

5 жовтня Туреччина запропонувала РФ використовувати турецьку платіжну систему Troy, замість російської "Мир".

Також 5 жовтня 2022 року європейські банки перестали приймати карти китайської платіжної системи UnionPay, випущені російськими банками.

18 жовтня 2022 року киргизькі банки перестали обслуговувати російські карти "Мир".

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