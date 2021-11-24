Потрібно підтримувати територіальну цілісність України, підкреслила естонська чиновниця.

Побоювання щодо того, що президент Російської Федерації Володимир Путін, можливо, планує здійснити вторгнення в Україну, посилюються.

Необхідно підтримувати незалежність і територіальну цілісність української держави, сказала глава Міністерства закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс в інтерв'ю Deutsche Welle.

За її словами, для естонської сторони важливо, щоб конфлікт в Україні не загострився.

Читайте такожОчільник Пентагону висловився про скупчення Путіним сил на кордоні України"Для нас важливо, щоб не було додаткової ескалації військового конфлікту, який ми спостерігаємо в Україні вже вісім років", – сказала чиновниця.

Нагадаємо, американське видання The Washington Post писало, що Росія збільшила чисельність своїх військ біля українського кордону.

Потім глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов сказав, що РФ стягнула до кордону нашої країни понад 90 тисяч військових і готується до вторгнення на початку наступного року.

Варто зазначити, що Росія почала агресію проти України у 2014 році – окупувала Крим та підтримала бойовиків, які захопили частину Донбасу і створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР". РФ також вдерлася на частину сходу української держави.

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Автор: Екатерина Присяжнюк