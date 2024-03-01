Люди скандували "Навальний!".

У п'ятницю, 1 березня, у Москві проходить прощання з російським опозиціонером Олексієм Навальним. Його відспівують у церкві "Утоли моя печалі".

Російські ЗМІ повідомляють, що в районі церкви і на виходи з метро зігнали велику кількість силовиків, також встановлено коридор із металевих огорож. Також поліцейських помітили на дахах будинків, пише Telegram-канал Astra.

До 12:00 черга до храму зайняла практично весь Мар'їнський бульвар, протяжністю 1,5 кілометра. У момент, коли тіло політика заносили в храм, зірвалися прямі трансляції низки телеканалів. Журналісти вважають, що влада глушить зв'язок.

О 13:50 у команді Навального повідомили, що відспівування вже пройшло, тепер тіло політика повезуть на кладовище.

Тим часом прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремлю "нічого сказати рідним Навального". "Ті, хто візьме участь у несанкціонованих акціях у день похорону Навального, нестимуть відповідальність за законом", - додав він.

Що відомо про смерть Навального:

16 лютого Федеральна служба виконання покарань оголосила про смерть політика. У заяві йшлося, що йому стало погано після прогулянки на території колонії.

Мати і соратники Навального повідомляли, що їм не дають забрати його тіло і ставлять ультиматум: або таємний похорон без публічного прощання, або його поховають у колонії.

Пізніше соратники опозиціонера сказали, що не можуть знайти зал для публічного прощання. Поховати Навального мають на Борисівському кладовищі.

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