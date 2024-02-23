Влада хоче уникнути публічного прощання з політиком.

Матері російського опозиціонера Олексія Навального заявили, що вона повинна погодитися на таємні похорони сина.

Про це повідомила прес-секретар Навального Кіра Ярмиш в мікроблозі X (раніше - Twitter). За її словами, годину тому слідчий подзвонив Людмилі з ультиматумом: або вона протягом 3 годин погоджується на таємні похорони без публічного прощання, або її сина поховають в колонії.

"Вона відмовилася вести переговори з СК, тому що у них немає повноважень вирішувати, як і де їй ховати сина. Вона вимагає дотримати закон, який зобов'язує слідчих віддати тіло протягом двох діб з моменту встановлення причин смерті. Згідно з медичними документами, які вона підписувала, ці дві доби закінчуються завтра", - написала Ярмиш.

Смерть Навального: останні новини

Як відомо, 16 лютого російська ФСВП опублікувала заяву про смерть російського опозиціонера у колонії в Харпі.

Матері Навального заявили, що її син помер "від синдрому раптової смерті" і відмовилися видавати тіло. Вона записувала звернення до диктатора Путіна, в якому просила віддати їй сина.

Україна і ряд європейських країн поклали провину за вбивство Навального на Путіна і його режим. Сьогодні США ввели понад 500 нових санкцій проти Росії.

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