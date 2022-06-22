Луїджі Ді Майо оголосив про створення нової групи в парламенті.

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо оголосив про відхід з партії "Рух 5 зірок". Дипломат звинуватив політсилу в підриві підтримки України.

Про це повідомляє Ansa.

"Я йду з "Руху 5 зірок", - заявив дипломат.

За його словами, вже завтра партія "більше не буде першою силою в парламенті". При цьому він вказав, що створить нову парламентську групу для підтримки Уряду Маріо Драгі.

За даними італійських ЗМІ, понад 60 депутатів пішли з партії "Рух 5 зірок". Вони приєдналися до нової групи Ді Майо. До цього моменту партія була найбільшою політичною силою в парламенті з 2018 року, коли набрала 33% голосів на національних виборах. Щоправда, відтоді підтримка політсили знизилася. Останні опитування громадської думки свідчать про підтримку виборців всього в 13%.

Як раніше повідомляв УНІАН, глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо звинуватив лідера "Руху 5 зірок" і колишнього прем'єр-міністра Джузеппе Конте у підриві зусиль Уряду щодо підтримки України і ослабленні позицій Риму в Європейському Союзі.

Крім того, Італія розробила "мирний план" для України, що складається з чотирьох етапів.

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