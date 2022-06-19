Політичний скандал розгорівся в Італії через війну в Україні. Міністр закордонних справ країни Луїджі Ді Майо звинуватив свою ж партію в підриві підтримки Києва.
Про це повідомляє Sky News.
За словами глави МЗС Італії, уряд країни має захищати демократію і свободу і поскаржився на нападки з боку членів його партії "Рух 5 зірок".
"Незріле ставлення, яке має тенденцію створювати напруженість і нестабільність всередині уряду", - зазначив дипломат.
При цьому він нагадав, що 21 червня в парламенті Італії заплановано голосування з українського питання. Члени "руху 5 зірок" мають намір обмежити відправку з Італії додаткової зброї Україні.
"Мирний план" Італії для України - що відомо
Італія розробила "мирний план" для України, що складається з чотирьох етапів. План передбачає:
- припинення вогню і ліквідація лінії бойових зіткнень під наглядом ООН;
- вступ України в короткі терміни в ЄС і її нейтральний статус без приєднання до НАТО;
- угода між Україною і Росією щодо "оспорюваних територій" Донбасу і Криму для вирішення суперечностей щодо міжнародновизнаних кордонів;
- новий багатосторонній договір про мир і безпеку в Європі, який повинен забезпечити контроль за озброєннями і запобігання конфліктів.
Пізніше колишній міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко повідомив, що за "мирним планом" насправді стоїть Москва.