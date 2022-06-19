Луїджі Ді Майо вважає, що політсила, в якій він перебуває, заважає уряду країни допомагати Києву

Політичний скандал розгорівся в Італії через війну в Україні. Міністр закордонних справ країни Луїджі Ді Майо звинуватив свою ж партію в підриві підтримки Києва.

Про це повідомляє Sky News.

За словами глави МЗС Італії, уряд країни має захищати демократію і свободу і поскаржився на нападки з боку членів його партії "Рух 5 зірок".

"Незріле ставлення, яке має тенденцію створювати напруженість і нестабільність всередині уряду", - зазначив дипломат.

При цьому він нагадав, що 21 червня в парламенті Італії заплановано голосування з українського питання. Члени "руху 5 зірок" мають намір обмежити відправку з Італії додаткової зброї Україні.

"Мирний план" Італії для України - що відомо

Італія розробила "мирний план" для України, що складається з чотирьох етапів. План передбачає:

припинення вогню і ліквідація лінії бойових зіткнень під наглядом ООН;

вступ України в короткі терміни в ЄС і її нейтральний статус без приєднання до НАТО;

угода між Україною і Росією щодо "оспорюваних територій" Донбасу і Криму для вирішення суперечностей щодо міжнародновизнаних кордонів;

новий багатосторонній договір про мир і безпеку в Європі, який повинен забезпечити контроль за озброєннями і запобігання конфліктів.

Пізніше колишній міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко повідомив, що за "мирним планом" насправді стоїть Москва.

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