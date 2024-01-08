Польскі слідчі не діляться даними щодо пересування ймовірних диверсантів територією Польщі, оскільки вони можуть вказати на Україну.

Європейські слідчі обурені поведінкою Польщі та звинувачують її в саботажі розслідування щодо підриву російського газопроводу "Північний потік".

Країна навмисне приховує ключові докази за цією справою, адже вони можуть вказати на Україну, вважають вони. Йдеться про можливе пересування диверсантів польскими територіями, пише The Wall Street Journal.

"Європейські слідчі вже давно вважають, що атака була організована з України через Польщу", - пише видання.

Наразі Європа покладає надії, що новий уряд Варшави змусить польских слідчих сприяти розслідуванню. Деякі високопоставлені європейські чиновники заявляють: вони розглядають ймовірність, що звернуться з відповідним запитом безпосередньо до офісу Дональда Туска (нового прем'єр-міністра Польщі), вказує WSJ.

Нитки турбопроводу "Північний потік" з'єднували Росію з Німеччиною через Балтійське море. Їх підірвали у вересні 2022 року. Досі не ясно, хто стояв за цією "диверсією", але тоді це збільшило економічний тиск на Німеччину та інші країни Європи, які прагнули відмовитися від використання російського палива.

Наразі натяк, що Польща, як член НАТО, може приховувати від союзників хоча б крихти інформації щодо інциденту, скоєного на території іншої країни Альянсу, може суттєво підірвати довіру до цієї інституції.

"Москвою будь-яка поведінка Польщі, що натякатиме на можливу причетність до диверсії, може розцінюватися як акт агресії з боку НАТО", - йдеться у матеріалі.

Поки що в рамках відповідного розслідування європейські слідчі не надали доказів щодо можливої причетності польського уряду до цих вибухів. Також кажуть, що навіть якщо деякі польські чиновники були дійсно причетні до "диверсії", про їхню участь могло не знати вище керівництво Польщі.

Водночас спроби польських чиновників "заблокувати" розслідування наштовхують на підозру щодо ролі та мотивів Варшави у підриві "Північного потоку", вважають слідчі.

Польські прокурори, які керують внутрішнім розслідуванням щодо цієї справи, стверджують: вони співпрацюють з іншими країнами у розслідуванні, однак наразі не виявлено жодних доказів щодо польської причетності до підриву. Зі свого боку прикордонна служба і служба внутрішньої безпеки Польщі відмовилися від коментарів.

Розслідування, проведене Німеччиною, Данією та Швецією, встановило, що трубопровід був підірваний командою з шести осіб, яких помітили у Балтійському морі на яхті "Андромеда". За даними слідства, яхта під час своєї подорожі зупинялася трьох країнах, включно з Польщею. "Андромеда" була орендована у Німеччині через польську компанію. Під час розслідування на судні знайшли сліди октагону - тієї самої вибухівки, що була знайдена на місцях підводних вибухів.

За словами слідчих, після мінування частини трубопроводу екіпаж пришвартувався в польському балтійському порту Колобжег. Там він провів цілий день. Тоді про підозрілу групу осіб (5 чоловіків та 1 жінку) повідомив співробітник порту поліції. За його словами, її члени розмовляли російсько-українською мовою.

19 вересня польська прикордонна служба перевірила членів екіпажу, вони пред'явили паспорти Європейського Союзу, і тоді їм дозволили продовжити подорож. Відпливши назад на північ, вони встановили решту мін, - ось що стверджують слідчі.

Однак Польща не ділилася цією інформацією до березня 2023 року. Дані погодилися надати лише тоді, коли запит надійшов від колег з Німеччини. "Про перебування яхти в Польщі Берлін дізнався в січні від голландської військової розвідки, яка отримала інформацію від когось в Україні", - пише видання.

Тоді низка польських відомств відмовилися надати відеозаписи щодо групу підозрюваних. Хоча, за даними європейських слідчих, екіпаж яхти потрапляв у поле зору камер спостереження протягом усього часу перебування в порту Колобжег.

З боку Польщі готовність до співпраці виявили лише 2 відомства (прокуратура та прикордонна служба).

"Чиновники інших відомств, включаючи Агентство внутрішньої безпеки ABW, не відповідали на запити, ухилялися від відповіді або надавали суперечливу інформацію, заявили європейські чиновники", - йдеться у матеріалі.

Також Польщу звинувачують у тому, що вона навмисне плутає слідство. До прикладу, польскі прокурори стверджували, що на "Андромеді" не було знайдено слідів вибухівки, хоча відповідна судово-медична експертиза не проводилася. Також польська служба внутрішньої безпеки повідомляла, що офіцери прикордонної служби, які перевіряли екіпаж яхти, ніколи не піднімалися на борт судна, але цій заяві суперечать попередні твердження прокуратури Польщі.

Також польска прокуратура заявляла, що "Андромеда" прибула до порту Колобжег близько 16:00 19 вересня, а потім вийшла з порту приблизно через 12 годин. Пізніше слідчі з'ясували, що насправді судно пришвартувалося о 9 ранку після нічної подорожі з Данії.

За словами європейських чиновників, німецькі слідчі чекали щонайменше два місяці, перш ніж домоглися зустрічі зі своїми польськими колегами в середині травня минулого року. Після зустрічі у них склалося враження, що поляки просто не бажають або не можуть співпрацювати.

У вересні Служба внутрішньої безпеки Польщі поділилася з європейськими слідчими "сумнівними" розвідувальними даними про те, що "Андромеда" була пов'язана зі шпигунами з Росії. Тоді там натякнули, що саме РФ стоїть за атакою на "Північний потік". Однак деякі європейські слідчі вважають це дезінформацією, пише WSJ.

Польща натякнула на причетність РФ до підриву Північного потоку

У вересні 2023 німецьке видання Zeit повідомило, що польська секретна служба сповістила Німеччину про наступне: частина екіпажу яхти "Андромеда" мала громадянство РФ. Відповідними даними там натякнули, що саме Росія може стояти за підривами "Північного потоку" та "Північного потоку-2". Однак тоді у Німеччині поставилися до цих даних скептично.

Раніше німецькі ЗМІ заявляли, що до атаки могло бути причетне вище військове керівництво України. Зокрема, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. В Україні ці дані спростували.

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