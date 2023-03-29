Уряд країни вирішив на рівні Нацпрограми прискорити виробництво боєприпасів для своєї та української артилерії.

Уряд Польщі вирішив прискорити виробництво артилерійських боєприпасів для посилення власного сектору оборони, а також для відправки військової допомоги Україні.

Відповідне рішення Варшава прийняла на рівні Національної програми в четвер, 29 березня, повідомляє Польське радіо.

Йдеться про прискорення темпів виробництва боєприпасів калібру 155 або 120 мм. Нову Національну програму закликав підтримати як приватні, так і Державні підприємства з виробництва зброї прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

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За його словами, така співпраця вигідна польським заводам, оскільки артилерійські снаряди легко продаються, а попит на них в рази перевищує виробничі потужності Франції, Німеччини або інших країн ЄС.

Чиновник анонсував, що уряд має намір звернутися до польського Фонду розвитку та взяти участь у розробці інвестиційних проектів, щоб на загальнонаціональному рівні підтримати виробництво боєприпасів.

За даними Укрінформ, Моравецький пообіцяв фінансування з бюджету на рівні до $870 млн. Також він вказав, що всього Польща планує замовити у підприємств не менше 800 000 снарядів на суму близько $2,8 млрд.

Україна збільшила коаліцію країн-виробників боєприпасів

Раніше глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив позитивні новини з приводу успіху в розширенні коаліції країн, готових купувати й виробляти боєприпаси для України. Йдеться про артилерійські снаряди 155-го калібру.

Він повідомив, що тепер до відповідного "Альянсу" входить не менше 20 держав: Австрія, Бельгія, Греція, Естонія, Кіпр, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Португалія, Румунія, Словаччина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція, А також Норвегія. Останньою до ініціативи приєдналася Литва.

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