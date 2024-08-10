Зазначається, що очікується ще один великий контракт.

Польща домовилася про купівлю ракет класу "повітря-повітря" у США. Загальна сума контракту становить 850 мільйонів доларів.

Видання Deutsche Welle пише, що Варшава підписала контракт з урядом США на постачання ракет AIM-120C AMRAAM. Точно кількість ракет не розкривається.

Поставки здійснюватимуться з 2029 по 2033 рік. Ракетами будуть оснащені літаки, що перебувають на озброєнні польської армії.

Відео дня

Очікується, що Варшава і Вашингтон підпишуть угоду про купівлю 96 бойових вертольотів Apache на суму понад 9 мільярдів доларів.

Формування Українського легіону в Польщі - останні новини

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Польщі створять Український добровольчий легіон для військової підготовки українців, які проживають у різних країнах Європейського Союзу.

Пізніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що кілька тисяч осіб зареєструвалися для приєднання до "Українського легіону" в країні.

Водночас заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський заявив, що країна не братиме участі в пошуку українців, які приєднаються до Українського легіону і тренуватимуться на їхній території.

Вас також можуть зацікавити новини: