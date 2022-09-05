У майбутньому країни можуть вести спільну діяльність в тих областях, де вони поділяють цінності та інтереси.

Польща прагне налагодити відносини з Угорщиною після розбіжностей у питанні війни в Україні. У майбутньому країни, можливо, спробують співпрацювати в областях, де у них перетинаються "інтереси і цінності".

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у розмові з тижневиком Sieci.

За його словами, уряд збирається "виробити формулу, в якій, чітко назвавши розбіжності, поважаючи чутливість українських друзів", Польща зможе вести "спільну діяльність з Угорщиною в тих областях, де ми поділяємо цінності та інтереси". Якихось конкретних кроків і в цьому напрямку Моравецький не згадав.

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Нагадаємо, з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну Польща стала одним з найбільш активних партнерів нашої країни. Вона постачала зброю і прийняла мільйони біженців. А Угорщина зайняла зворотну позицію — неохоче підтримувала санкції і забороняла транспортування військової допомоги для України через свою територію.

Дві країни конфліктували через розбіжності в поглядах. Наприклад, у квітні голова партії "Право і справедливість" і польський політик Ярослав Качинський порадив прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану "відвідати окуліста", якщо він "не бачить" звірств російських військових під Києвом. Ще серйознішу заяву зробив Моравецький у липні, коли розповів, що Польщі та Угорщині тепер не по дорозі.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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