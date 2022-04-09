Ярослав Качинський зазначив, що Польща не співпрацюватиме з Угорщиною

Глава партії "Право і справедливість" та польський політик Ярослав Качинський порадив прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану "відвідати окуліста", якщо він "не бачить" звірств російських військових під Києвом. Він вказав, що Польща не співпрацюватиме з Угорщиною.

Про це Качинський розповів в інтерв'ю Radio Plus.

"Оцінка (поведінки Орбана, - ред.) однозначно негативна. Коли він каже, що не бачив, що сталося в Бучі, йому потрібно порадити сходити до офтальмолога", – заявив глава ПіС.

При цьому він вказав, що утримувався від оцінок поведінки Орбана, але тепер "повинен визнати, що все це дуже сумно". За його словами, Польща не співпрацюватиме з Угорщиною, якщо Орбан не змінить свою позицію щодо війни в Україні.

"Вважаю, те, що робить Орбан, – він сподівається зіграти роль у припиненні цього конфлікту. Але я думаю, що це абсолютно тупиковий шлях", – підсумував Качинський.

Бучанська різанина - що відомо

2 квітня з'явилася інформація від Генштабу ЗСУ про остаточне звільнення всієї Київської області від російських окупантів.

Після цього стала з'являтися інформація про звірства окупантів. Росіяни вбивали та ґвалтували, знущалися і катували людей. На приголомшливих фото з Бучі, які згодом з'явилися в мережі, можна побачити, що окупанти вбивали пов'язаних людей.

У свою чергу Міноборони РФ заперечувало свою причетність до жорстоких вбивств і тортур жителів Бучі, заявивши, що тіла викинули на вулиці після того, як всі російські підрозділи пішли з міста.

Станом на 8 квітня у Бучі зібрали близько 320 тіл убитих російськими окупантами бучанців, з них змогли ідентифікувати 163. При цьому зазначено, що 90% знайдених тіл мають вогнепальні поранення.

Крім того, президент Володимир Зеленський підтвердив, що глава одного з європейських урядів вимагав від України доказів вчинення росіянами масових вбивств в Бучі.

Вас також можуть зацікавити новини: