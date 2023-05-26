Поляки не відступлять у цьому питанні, сказав прем'єр Польщі.

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що виплата Німеччиною репарацій Польщі покращить відносини між країнами.

В ефірі "Польського радіо 24" він заявив, що Польща ніколи не відступить від цієї теми. "Ми ніколи не відмовимося від питання про військові репарації з боку Німеччини, я глибоко не згоден з послом Німеччини, який не правий в політичному і соціальному сенсі", - сказав прем'єр-міністр.

У недавньому інтерв'ю посол ФРН у Польщі Томас Баггер заявив, що з юридичної точки зору питання про репарації закрите. Моравецький же вважає, що виплата репарацій "також окупиться для Німеччини".

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"Я знаю, що це може бути шокуючим, але для наших польсько-німецьких відносин - дай Боже, щоб ми жили поруч один з одним тисячу років - заповнюючи цю вічну, вікову втрату, ці сльози, це море крові, хоча б в мінімальній мірі, визнання репарацій було б чимось позитивним", - додав прем'єр.

Польща вимагає репарацій від Німеччини

Нагадаємо, у вересні в Польщі заявили, що оцінюють свої збитки у Другій світовій війні, завдані Німеччиною, в 1,32 трильйона доларів.

У Німеччині заявляли, що не будуть цього робити. Представник німецького уряду Штеффен Зейберт сказав, що в 195 році Польща прийняла рішення відмовитися від вимог про подальші військові репарації.

Нещодавно в Держдумі РФ заявили, що Польща нібито повинна віддати Росії частину своїх територій, а також "компенсувати" 750 мільярдів доларів.

У відповідь у Польщі почали підраховувати збитки, завдан їй в результаті дій СРСР.

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