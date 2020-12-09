Напередодні ресурс звинуватили у заробітку на роликах з насильством над дітьми.

Незабаром після виходу статті the New York Times про вихід на PornHub контенту з неповнолітніми порноресурс оголосив про зміни в політиці «для подальшого захисту спільноти».

Читайте такожГолі дівчата-Санти та олені: Pornhub випустив колекцію одягу до Різдва (фото)Про це йдеться в блозі компанії.

Скандал з PornHub: що зміниться

Завантажувати відео на сайт зможуть тільки партнери по контенту та користувачі, які беруть участь в Модельній програмі, куди входять верифіковані акаунти, що продають свій контент через PornHub.

Заборонено завантажувати відео з сайту, виняток буде тільки для платних завантажень по Модельній програмі.

Буде посилена модерація за допомогою нещодавно створеної «Червоної команди», яка виявляє потенційно незаконні матеріали.

Скандал з PornHub: передісторія

Колумніст The New York Times Ніколас Крістоф випустив статтю про публікацію контенту з неповнолітніми на PornHub. Він звинуватив сервіс у поганій модерації контенту, закликавши фінансові компанії, що співпрацюють з сервісом, розірвати партнерство.

MasterCard пообіцяв провести розслідування і переглянути відносини з сайтом, якщо звинувачення підтвердяться.

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Автор: Катерина Шварц