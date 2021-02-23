Раніше Стеффані Кліффорд викрили в отриманні 130 тисяч доларів за мовчання про інтимний зв'язок з Трампом.

Верховний суд США відмовився розглядати позов порноактриси Стеффані Кліффорд, відомої як Стормі Деніелс, до колишнього президента країни Дональда Трампа.

Про це повідомляє CNN.

Кліффорд, яка прославилася після того, як її викрили в отриманні 130 тисяч доларів за мовчання про інтимний зв'язок з Трампом, подала в суд на колишнього главу держави, звинувативши його в наклепі.

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Порноактриса заявляла, що їй надходили погрози через розкриття інформації про її стосунки з Трампом, проте екс-президент звинуватив артистку у брехні.

Суд не став пояснювати причини свого рішення.

Стефані Кліффорд і Трамп: що відомо

Кліффорд написала книгу про своє життя і деталі зустрічей з Трампом, яка називається «Повне розкриття» (Full Disclosure). Вона надійшла в продаж 2 жовтня 2018 року.

У книзі Стормі Деніелс заявляла, що її сексуальні стосунки з Трампом почалися у 2006 році під час турніру з гольфу на озері Тахо, тобто через рік після одруження Дональда Трампа зі своєю дружиною Меланією, яка народила йому сина Беррона.

Дружина екс-президента Меланія Трамп назвала Стеффані Кліффорд повією з порно.

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Автор: УНІАН