Посол США при НАТО назвав 'найважчу проблему' мирних переговорів

Територіальне питання залишається головною перепоною на шляху до завершення війни між Україною та Росією, додав дипломат.

Найскладнішою проблемою на переговорах між Києвом і Москвою залишається питання територій. Саме воно є ключовим бар’єром на шляху до завершення війни, заявив посол США при НАТО Метью Вітакер в коментарі Fox News.

За словами дипломата, Вашингтон поки не має впевненості, що Росія серйозно налаштована на припинення бойових дій. Водночас США вважають, що необхідно виробити умови, які будуть прийнятні для України і водночас можуть бути підтримані Москвою.

Вітакер нагадав слова спецпредставника президента США Стіва Віткоффа, який раніше заявляв, що "все зводиться до однієї проблеми – територій".

"Але це буде найскладніша і найважча проблема. Тому ми продовжимо працювати над цим", – підкреслив посол.

Він також зазначив, що війна має завершитися, однак визнав, що переговорний процес є надзвичайно складним і заплутаним.

"Очікуйте продуктивних переговорів у Женеві. Але, очевидно, обидві сторони повинні знайти спосіб домовитися про припинення цієї війни", – додав Вітакер.

Переговори в Женеві

Нагадаємо, що вчора США провели третю серію тристоронніх переговорів за участю України та Росії. Спеціальний представник Донадьда Трампа Стів Віткофф заявив про "значний прогрес" за підсумками зустрічі. Сьогодні процес продовжиться.

Очільник української делегації на мирних переговорах в Женеві Рустем Умєров поділився, що після спільної частини на тристоронніх переговорах робота в групах за напрямами продовжилася.

Однак, журналіст Axios Барак Равід з посиланням на два обізнаних джерела повідомив, що переговори між Україною, США і Росією зайшли в глухий кут. Причиною цього стали позиції, висловлені новим головним переговірником Росії Володимиром Мединським.

