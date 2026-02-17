Названо найкращий пляж світу 2026 року: де розташований цей тропічний рай

Мільйони відгуків мандрівників визначили нового фаворита, який доступний лише човном.

Тропічний рай із кришталево чистою бірюзовою водою та білосніжним піском очолив рейтинг "найкращих пляжів світу" за версією Travellers' Choice Awards: Best of the Best Beaches 2026. Переможцем став пляж острова Ісла-Пасьйон (Isla Pasion) біля узбережжя Косумеля, Мексика.

Після трирічної перерви, нагорода знову визначила фаворитів мандрівників на основі мільйонів відгуків і оцінок користувачів TripAdvisor, йдеться у статті Express. Ісла-Пасьйон, також відомий як Passion Island, називають справжньою листівкою: цукрово-білий пісок, пальми та прозора лазурова вода створюють ідеальну картинку – наче зі заставки Windows.

Відокремлений рай

Острів розташований у Карибському морі та доступний лише човном. Дістатися сюди можна приблизно за 10 хвилин із Косумеля, а серед туристів, які відпочивають у Плайя-дель-Кармен, це популярний варіант одноденної поїздки.

TripAdvisor відзначає багате морське життя – зокрема скатів у кришталево чистих водах, що приваблює шанувальників снорклінгу. Також на острові є охоронювані коралові рифи та місця гніздування морських черепах. Ісла-Пасьйон позиціонують як "ексклюзивний напрямок для одноденної подорожі".

Найкращий період для візиту – з листопада по квітень, коли встановлюється тепла й комфортна погода. Через обмежений доступ туристам необхідно придбати одноденний all-inclusive-пас або турпакет.

Відвідувачі у відгуках називають поїздку ідеальною для родин і пар. Один із туристів зазначив, що екскурсія добре організована, дорога човном займає близько години та дарує неймовірні краєвиди. На острові гостям пропонують їжу та напої за системою "все включено", є сувенірні крамниці, фотолокації та чиста інфраструктура.

Інші мандрівники підкреслюють, що острів не перевантажений туристами, а перебування тут триває близько чотирьох годин. Дехто окремо відзначає драйвову поїздку на швидкісному катері з розворотами просто посеред океану.

Топ-10 пляжів світу 2026 року

Isla Pasion – Косумель, Мексика Elafonissi Beach – Крит, Греція Balos Lagoon – Кіссамос, Греція Eagle Beach – Аруба Praia da Falésia – Алгарве, Португалія Banana Beach – Ко Хе, Таїланд La Jolla Cove – Каліфорнія, США La Pelosa Beach – Сардинія, Італія Manly Beach – Сідней, Австралія Boulders Beach Penguin Colony – Саймонс-Таун, ПАР

За словами директорки з комунікацій TripAdvisor Лорел Грейтрікс, для багатьох мандрівників саме пляж є головною метою подорожі. Рейтинг, сформований на основі мільйонів відгуків, покликаний допомогти туристам легше визначитися з напрямком і спланувати відпочинок.

