Український народ відхилить мирну угоду, яка передбачає вихід з Донбасу, - Зеленський

Зеленський порадив Віткофу і Кушнеру не намагатися змусити його продавати бачення миру, яке його власний народ вважатиме "невдалою історією".

Український народ відхилить мирну угоду, яка передбачає односторонній вихід України зі східного регіону Донбасу і передачу його Росії, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Axios у вівторок, 17 лютого.

"Народ України відхилить мирну угоду, яка передбачає односторонній вихід України зі східного регіону Донбасу і передачу його Росії", - заявив президент України.

Видання зазначає, що під час розмови з Зеленським українські та російські переговірники зустрілися в Женеві для третього раунду прямих переговорів. Головною суперечливою точкою є контроль над Донбасом, близько 10% якого все ще перебуває під контролем України.

Відео дня

"Росія має відвести свої війська на таку саму відстань – такі умови відведення ЗСУ з Донбасу", - сказав Зеленський.

Як розповів президент України, американські посередники Стів Віткофф і Джаред Кушнер повідомили йому, що Росія дійсно хоче закінчити війну й він повинен узгодити це зі своєю делегацією перед початком переговорів.

Проте, як йдеться в статті, Зеленський дав зрозуміти, що він набагато песимістичніший. Президент України порадив Віткоффу і Кушнеру не намагатися змусити його продавати бачення миру, яке його власний народ вважатиме "невдалою історією".

Також Зеленський поділився, що вважає "нечесним" те, що президент США Дональд Трамп продовжує публічно закликати Україну, а не Росію, йти на поступки заради миру.

Президент України додав, що хоча Трампу, можливо, легше чинити тиск на Україну, ніж на набагато більшу Росію, шлях до створення тривалого миру не полягає в тому, щоб "дати перемогу" російському президенту Володимиру Путіну.

Видання зазначає, що очільник Білого дому двічі за останні дні заявив, що обов'язок піти на поступки лежить на Зеленському.

"Я сподіваюся, що це лише його тактика, а не остаточне рішення", - сказав президент України в інтерв'ю Axios.

Зеленський також подякував Трампу за його миротворчі зусилля. Він зазначив, що його розмови з Кушнером і Віткоффом не супроводжуються тиском, який Трамп застосовує публічно.

"Ми поважаємо один одного", – сказав він, додавши, що він "не така людина", яка легко піддається тиску.

Мирні переговори: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що в Женеві на черговому раунді переговорів між Україною, Росією та США, за даними la Repubblica, також присутні представники Італії, Німеччини, Франції та Великої Британії. Додається, що тристоронні переговори щодо України відбуваються за п’ятьма напрямками: територіальні, військові, політичні, економічні та безпекові питання. Видання ставерджує, що Італія стежить за ходом третьої переговорної сесії поряд з Німеччиною, Францією та Великою Британією. За підсумками переговорів українська сторона розраховує на зустріч із представниками Великої Британії, Німеччини та Франції, а можливо й США.

Також ми писали, що державний секретар США Марко Рубіо під час візиту до Угорщини заявив, що США нікого не змушують погоджуватися на мирну угоду щодо завершення війни. Водночас, Рубіо підкреслив, що Вашингтон зацікавлений у завершенні російсько-української війни. Він додав, що США – це єдина нація у світі, якій під силу посадити обидві сторони за стіл переговорів. Держсекретар США зазначив, що ООН не змогла цього зробити, як і жодна країна Європи.

Вас також можуть зацікавити новини: