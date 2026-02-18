'Несправедливо': Зеленський заявив, що Трамп надмірно тисне на нього

Президент наголосив, що українці не підтримають відмову від територій на референдумі та закликав зафіксувати нинішню лінію фронту як можливу основу для миру.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп чинить на нього надмірний тиск, намагаючись пришвидшити завершення майже чотирирічної війни між Києвом і Москвою.

В інтерв’ю американському виданню Axios Зеленський наголосив, що вважає "несправедливим" те, що Трамп публічно закликає Україну до поступок, тоді як аналогічні вимоги не лунають на адресу Росії.

"Я сподіваюся, що це лише його тактика, а не рішення", – заявив Зеленський в інтерв’ю, яке було записане телефоном під час переговорів українських, російських і американських представників у Женеві.

Раніше Трамп двічі натякав, що саме Київ має зробити кроки для успіху мирного процесу. "Україні краще швидко сісти за стіл переговорів. Це все, що я вам кажу", – сказав він журналістам на борту президентського літака Air Force One.

Водночас Зеленський підкреслив, що його особисті контакти з американськими переговірниками – спецпосланцем Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером – відбуваються у взаємоповазі та без подібного тиску.

"Ми поважаємо одне одного", – зазначив Зеленський, додавши, що він "не така людина", щоб легко здаватися під тиском.

Мирна угода - Україна відхиляє поступки щодо Донбасу

Нагадаємо, що у цьому ж інтервʼю Зеленський категорично відкинув можливість погодитися на вимогу Москви щодо анексії всього Донбасу. За його словами, навіть якщо такий план винести на референдум, українці його не підтримають.

"Емоційно люди ніколи цього не пробачать. Ніколи. Вони не пробачать... мені, вони не пробачать Сполученим Штатам", – заявив Зеленський.

Він додав, що українці "не можуть зрозуміти, чому" їх мають просити відмовитися від додаткових територій.

Водночас глава держави знову висловився за можливість замороження війни по нинішній лінії фронту.

