У Швеції заявили про серйозну та конкретну загрозу з боку Росії

В країні наголосили, що поведінка Москви є агресивною.

Швеція назвала Росію найбільшою загрозою та попередила, що все більш ризикована поведінка Москви може спровокувати небезпечну ескалацію. Про це йдеться у щорічному звіті, який опублікувала Військова розвідка та служба безпеки країни, передає Politico.

У ньому, як приклади агресивних дій РФ в сусідстві зі Швецією, включаючи Балтійське море, були зазначені порушення повітряного простору, диверсії та кібероперації.

"Росія є основною військовою загрозою для Швеції та НАТО", - йдеться у звіті, в якому також зазначається, що ця загроза є "серйозною та конкретною", а поведінка Москви - "опортуністичною та агресивною".

Така оцінка зʼявилася після того, як минулого тижня зовнішня розвідка Естонії у своєму щорічному огляді назвала Росію "небезпечною, попри її некомпетентність".

Проте в естонському огляді також застерегли від "паніки", наголосивши, що не бачать доказів того, що РФ планує атакувати Естонію або НАТО найближчий рік. Також там спрогнозували, що це малоймовірно в найближчому майбутньому.

Своєю чергою під час брифінгу для журналістів минулого тижня високопоставлений представник НАТО погодився з цією думкою.

"Нас захищає сила альянсу і віра, яку ми і Росія маємо в статті 5 [стаття про колективну оборону НАТО], а також нещодавні обіцянки членів НАТО збільшити видатки на оборону до 3,5% ВВП", - сказав він.

"Доки ми продовжуємо інвестувати, це тримає нас на тій стороні рівняння, на яку Росія не наважиться", - запевнив представник альянсу.

Водночас у звіті Естонії додали, що Росія "готується до наступної війни". Також там зазначається, що виробництво снарядів та інших артилерійських боєприпасів збільшилося в 17 разів з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, яке триває вже пʼятий рік.

"Ви не можете просто вимкнути все це в день закінчення війни. У деяких сферах Росія стане сильнішою як військова сила, ніж на початку війни проти України", - додав представник НАТО.

Інші заяви Швеції щодо геополітичної ситуації у світі

Раніше віцепремʼєр-міністр Швеції Ебба Буш закликала ЄС перестати сподіватися на США. За її словами, лідери Європи мають "посилити свою позицію" та очолити континент, а не чекати на вказівки від США.

"Європейський Союз був створений для стабільності, а не для швидкості. Ми повинні переконатися, що ми будуємо сильні демократії, а не дуже великі бюрократії. Ось чому ми втратили наших британських друзів, і ось чому ми зараз бачимо, як довгострокова підтримка союзу підривається в багатьох державах-членах", - наголосила Буш.

Водночас колишній міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрем наголосив, що загроза для НАТО з боку Росії ніколи не зникне. Він нагадав, що саме Москва причетна до вторгнення дронів у повітряний простір країн НАТО.

"Якщо не покласти край спробам Росії відтворити свою імперію за рахунок невеликих держав на своїх кордонах, це просто буде продовжуватися: підривна діяльність, гібридні атаки, кібератаки - все те, що ми зараз спостерігаємо. Тому важливо не втрачати часу на створення необхідної системи оборони", - закликав дипломат.

