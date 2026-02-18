Російські окупанти використовують 'Шахеди' для перенесення FPV-дронів, - Флеш

Флеш радить всім екіпажам зенітних дронів звертати увагу на можливу наявність FPV на "Шахедах".

У вівторок, 17 лютого, з'явилося відео, яке підтверджує, що росіяни переносять FPV-дрони за допомогою ударних дронів-камікадзе типу "Шахед", повідомив в своєму Telegram-каналі радник міністра оборони Сергй (Флеш) Бескрестнов.

Зокрема, він написав, що якщо нещодавно тільки розглядав такий розвиток подій, то вже є докази, що ворог використовує цю тактику.

"Нещодавно я написав, що заводське кріплення для перенесення ФПВ на "Молнії" та "Гербері" є поганим знаком. Сьогодні маю перше відео підтвердження перенесення ФПВ на "Шахеді". Вже знаю що "Шахед" переносить два FPV", - поділився Флеш.

Радник міністра оборони України звернувся до всіх екіпажів зенітних дронів з порадою звертати увагу на можливу наявність FPV на "Шахедах".

"Я прошу всі підрозділи ЗСУ взяти інформацію про нові ризики до відома", - йдеться в його повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин розповів, що російське командування поставило своїм підрозділам завдання до 24 лютого 2026 року, тобто, річниці повномасштабного вторгнення, продемонструвати "захоплення" більш ніж десяти українських населених пунктів. За даними української розвідки, підрозділам РФ наказано зайти до низки населених пунктів, щоб встановити там російський прапор та зафіксувати це на відео або фото. Після цього вони можуть залишити цю територію. Волошин зазначив, що мова йде про населені пункти в Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Також ми писали, що оглядач порталу "Мілітарний" Вадим Кушніков припустив, що Росія змінила тактику ударів по Україні. Ворог намагається бити масовано ракетами та дронами по двох або трьох напрямках, щоб перевантажити систему протиповітряної оборони країни. Кушніков пояснив, що в 2023-2024 роках Росія розподіляла свої засоби на дуже велику кількість цілей, а тепер тільки на декількох - двох або трьох. Експерт додав, що українська розвідка здатна за досить чіткими маркерами побачити початок підготовки до того чи іншого масового удару завдяки супутникової розвідки або ж розвідки партнерів.

