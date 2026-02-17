Прокурори просили призначити заставу у розмірі 425 млн 984 тисячі гривень.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід Герману Галущенку, який раніше обіймав посади міністра енергетики та міністра юстиції. Йому призначено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 днів з альтернативою внесення застави у розмірі 200 мільйонів гривень.

Як повідомляє hromadske із зали суду, прокурор просив для Галущенка тримання під вартою з альтернативою сплати застави у 425 млн 984 тисячі гривень.

Однак суд призначив менший розмір застави – 200 мільйонів гривень.

Відео дня

Під час засідання прокурор САП Іван Дячук зазначив, що частину коштів, отриманих від діяльності злочинної організації, Галущенко витратив на навчання дітей. Водночас сам ексміністр перед засіданням заявляв журналістам, що навчання його сина в елітному коледжі оплатив хрещений батько, який "дуже заможний".

Також прокурор Дячук, аргументуючи потребу тримання Галущенка під вартою, припустив можливість спілкування ексміністра зі свідками та вплив на них. Також він визнав існування ризику, що Галущенко може переховуватися від слідства через серйозність покарання.

Підозра Галущенку

Як повідомляв УНІАН, Галущенку повідомили про підозру в рамках справи "Мідас".

Національне антикорупційне бюро України заявило, що було розширено коло підозрюваних у справі, на відмиванні коштів та участі у злочинній організації викрили колишнього міністра енергетики (2021-2025 років).

За даними слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) за ініціативи учасників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року, було зареєстровано фонд, який мав залучити близько 100 мільйонів доларів "інвестицій".

Фонд очолив давній знайомий учасників злочинної організації, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Серед "інвесторів" фонду була і родина підозрюваного. З метою приховання його участі на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами компаній оформили колишню дружину та чотирьох дітей високопосадовця.

Вас також можуть зацікавити новини: