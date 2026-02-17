Політичні переговори в Женеві зайшли в глухий кут, - журналіст Axios

Причина відсутності прогресу – у позиції представника Москви.

17 лютого у Женеві відбулися чергові переговори між Україною, Сполученими Штатами Америки і Росією. Зустріч політичної групи сьогодні зайшла в глухий кут.

Про це з посиланням на два обізнаних джерела повідомив журналіст Axios Барак Равід у соцмережі Х. За його словами, причина відсутності прогресу – у позиції представника Москви.

"Два обізнаних джерела повідомили мені, що переговори в політичній групі в Женеві сьогодні "зайшли в глухий кут". Джерела зазначили, що причиною цього стали позиції, висловлені новим головним переговірником Росії Володимиром Мединським", – йдеться в дописі.

Хто такий Володимир Мединський

Новий глава делегації РФ – голова Міжвідомчої комісії з історичного просвітництва Російської Федерації, міністр культури і помічник російського диктатора Володимира Путіна.

Раніше він використовував заяви про історію як привід для російського вторгнення в Україну.

Аналітик Sky News Майкл Кларк зазначив, що повернення Мединського до складу делегації РФ свідчить про те, що Путін "не хоче нічого домогтися" на мирних переговорах у Женеві.

Самого ж Мединського британський аналітик назвав "мерзенним типом", у якого "божевільне уявлення про російську історію", і який любить "читати всім лекції" на цю тему.

