Окупантам наказали 'захопити' понад 10 сіл до 24 лютого: Волошин розкрив назви

Йдеться про встановлення прапорів РФ у цих населених пунктах та обов’язкову фото- й відеофіксацію.

Російське командування поставило своїм підрозділам завдання до 24 лютого 2026 року – річниці початку повномасштабного вторгнення – продемонструвати "захоплення" більш ніж десяти українських населених пунктів.

Про це розповів "Телеграфу" речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин. Він зазначив, що за даними української розвідки, підрозділам РФ наказано зайти до низки населених пунктів, встановити там російські прапори, зафіксувати це на відео або фото, після чого – залишити територію.

До переліку, зокрема, входять Новоселівка, Олексіївка, Олександроград, Новоолександрівка, Воскресенка, Орестопіль, Тернове, Зелений Гай, Андріївка, Клевцове, Відрадне, Братське. Також до списку РФ увійшли Тернувате і Придорожнє, де спроби встановити триколори вже фіксувалися.

Йдеться про райони на стику Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Як наголошує речник Сил оборони півдня, мета таких дій – не закріплення на місцевості, а створення інформаційного ефекту. Російські окупанти мають продемонструвати нібито контроль над територією, щоб посилити позиції Москви на можливих переговорах щодо завершення війни.

Ця тактика вже отримала неофіційну назву – "прапоровтики". Ворожі групи заходять у населений пункт, швидко знімають відео з триколором і залишають його. У деяких випадках такі групи знищуються українськими силами.

Таким чином, йдеться про спробу створити медійну "картинку" замість реального просування та утримання територій.

Нагадаємо, українські військові записали відео біля стели до селища Тернувате Запорізької області, яке вдалося зачистили від росіян. За словами одного з бійців, росіяни інколи викладають в мережу свої "перемоги на годину".

Йшлося про просочування у тил ЗСУ та здійснення фільмування, яке нібито підтверджує "захоплення" певного населеного пункту. Однак Тернувате вдалося зачистити від російських загарбників, деяких окупантів було взято в полон.

