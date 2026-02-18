NYT про переговори: Трамп зробив ставку на 'дипломатію без дипломатів'

Дует Віткофф–Кушнер веде перемовини з Іраном і щодо війни в Україні, тоді як традиційні дипломатичні інституції США відсунуті на другий план.

Адміністрація президента США Дональд Трамп дедалі активніше застосовує нетрадиційний підхід до зовнішньої політики, передаючи ключові переговори не Держдепартаменту, а найближчим довіреним особам глави держави – Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру, пише The New York Times.

У вівторок у Женеві обидва провели серію зустрічей: спочатку з іранськими представниками, а згодом – з російськими та українськими переговірниками. Такий формат став ілюстрацією підходу Трампа, який фактично відсунув на другий план Державний департамент США та Раду національної безпеки США – інституції, що координували американську дипломатію десятиліттями.

Віткофф, девелопер і давній соратник Трампа, нині є спецпосланником США. Кушнер – зять президента та архітектор Авраамських угод під час першого терміну – не має офіційної урядової посади й не отримує зарплати, однак відіграє ключову роль у переговорах.

Відео дня

Підхід дуету називають "транзакційним": вони зосереджуються на укладанні угод і уникають публічних лекцій про права людини чи демократію. Деякі країни, зокрема Росія, Туреччина та держави Перської затоки, позитивно сприймають таку модель взаємодії. Російські співрозмовники навіть жартома охрестили їх "Вітков і Зятков", підкреслюючи родинний статус Кушнера.

В Ірані участь Кушнера також викликала резонанс. Місцеві медіа називають його "Дамад Трамп" ("зять Трампа"), а окремі аналітики відзначають його прагматизм.

Втім, експерти застерігають: дипломатія без класичних інституцій може мати обмеження. На нещодавній Мюнхенській конференції з безпеки учасники наголошували, що Росія не поспішає укладати угоду щодо України, вважаючи, що має перевагу на полі бою. Правитель РФ Володимир Путін переконаний, що час працює на Москву, зазначають західні чиновники.

Щодо Ірану, Трамп поєднує переговори з демонстрацією сили, стягуючи військово-морські сили США до регіону. Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї у відповідь заявив, що авіаносці є "небезпечними машинами", але існує зброя, здатна "відправити їх на дно моря".

Критики адміністрації також вказують на потенційний конфлікт інтересів: бізнес-зв’язки Кушнера та родини Віткоффа з країнами Близького Сходу викликають запитання щодо прозорості переговорів.

Попри це, Трамп демонструє впевненість у своїй команді. За словами його союзників, саме особистий досвід укладання великих угод у бізнесі робить Віткоффа та Кушнера ефективними переговірниками у найскладніших міжнародних кризах.

Водночас президент періодично публічно звинувачує то Київ, то Москву у негнучкості, заявляючи, що Україна має враховувати реалії протистояння з ядерною державою. Таким чином, ставка Білого дому на "дипломатію без дипломатів" стає одним із ключових експериментів другого терміну Трампа.

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв УНІАН, США провели третю серію тристоронніх переговорів за участю України та Росії. Спеціальний представник Донадьда Трампа Стів Віткофф заявив про "значний прогрес" за підсумками зустрічі.

Натомість очільник української делегації на мирних переговорах в Женеві Рустем Умєров поділився, що після спільної частини на тристоронніх переговорах робота в групах за напрямами продовжилася.

Вас також можуть зацікавити новини: