В Україні завтра вимикатимуть світло: графіки відключень на 18 лютого

Для промислових споживачів застосовуватимуться графіки обмеження потужності.

У середу, 18 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла.

Як повідомили в НЕК "Укренерго", для промислових споживачів застосовуватимуться графіки обмеження потужності.

"Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", – сказано в повідомленні.

Відео дня

При цьому зазначається, що ситуація в енергосистемі може змінитись. В "Укренерго" радять дізнаватися час та обсяг застосування відключень на офіційних сторінках обленерго у відповідному регіоні.

Матеріал буде доповнюватися графіками.

Ситуація в енергетиці України

Росія в ніч на 17 лютого вчергове масовано атакувала дронами та ракетами українську енергетику. В результаті ударів частково залишилися без світла споживачі у Дніпропетровській, Одеській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях. Також фіксується порушення теплопостачання в Сумах та Одесі.

Нічна атака Росії на Україну не мала критичних наслідків для енергосистеми, проте тимчасово погіршила ситуацію з тепло- та електропостачанням в окремих регіонах, розповів УНІАН науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев.

За його словами, ціллю чергової атаки переважно стали об’єкти генерації та трансформаторні підстанції обленерго в окремих регіонах України, і не всі дрони та ракети вдалося збити.

