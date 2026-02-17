Зеленський доручив команді організувати зустріч із Путіним, - Axios

Президент України Володимир Зеленський доручив своїй команді організувати його зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у Женеві.
Про це повідомляє Axios. На думку українського лідера, найкращий спосіб досягти прориву в питанні територій – це зустрітися з Путіним віч-на-віч.
Зазначається, що Зеленський готовий обговорити питання виведення військ, але закликав Москву відвести свої війська на рівнозначну відстань і відкинув претензії Росії на суверенітет над цією зоною.
Президент також прокоментував питання проведення виборів в Україні. Він припустив, що вони можуть відбутися під час нестійкого перемир'я. Зеленський допускає висування своєї кандидатури.
"Це залежатиме від народу. Побачимо, чого він захоче", – пояснив глава держави.
За його словами, зараз Росія погоджується лише на одноденне перемир'я, щоб Україна могла організувати і провести голосування. Позицію Москви президент вважає абсурдною. На його думку, це може бути ознакою того, що в Росії не готові до справжнього миру.
Завершення війни в Україні: інші новини
Президент Зеленський вважає, що український народ відхилить мирну угоду, яка передбачатиме виведення сил з Донбасу та передачу регіону під контроль Росії.
Зазначимо, що 17-18 лютого у Женеві проходить черговий раунд переговорів за участі представників України, США та Росії. За даними ЗМІ, до сьогоднішньої зустрічі долучилися представники ще чотирьох країн – зокрема, Німеччини та Великої Британії.
Відомо, що до американської делегації долучилися верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич та міністр армії Ден Дрісколл. Очолюють же групу спецпосланець Трампа Стів Віткофф та зять американського президента Джаред Кушнер.