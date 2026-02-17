Зеленський доручив команді організувати зустріч із Путіним, - Axios

На думку президента, така зустріч – найкращий спосіб досягти прогресу в питанні територій.

Президент України Володимир Зеленський доручив своїй команді організувати його зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у Женеві.

Про це повідомляє Axios. На думку українського лідера, найкращий спосіб досягти прориву в питанні територій – це зустрітися з Путіним віч-на-віч.

Зазначається, що Зеленський готовий обговорити питання виведення військ, але закликав Москву відвести свої війська на рівнозначну відстань і відкинув претензії Росії на суверенітет над цією зоною.

Президент також прокоментував питання проведення виборів в Україні. Він припустив, що вони можуть відбутися під час нестійкого перемир'я. Зеленський допускає висування своєї кандидатури.

"Це залежатиме від народу. Побачимо, чого він захоче", – пояснив глава держави.

За його словами, зараз Росія погоджується лише на одноденне перемир'я, щоб Україна могла організувати і провести голосування. Позицію Москви президент вважає абсурдною. На його думку, це може бути ознакою того, що в Росії не готові до справжнього миру.

Завершення війни в Україні: інші новини

Президент Зеленський вважає, що український народ відхилить мирну угоду, яка передбачатиме виведення сил з Донбасу та передачу регіону під контроль Росії.

Зазначимо, що 17-18 лютого у Женеві проходить черговий раунд переговорів за участі представників України, США та Росії. За даними ЗМІ, до сьогоднішньої зустрічі долучилися представники ще чотирьох країн – зокрема, Німеччини та Великої Британії.

Відомо, що до американської делегації долучилися верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич та міністр армії Ден Дрісколл. Очолюють же групу спецпосланець Трампа Стів Віткофф та зять американського президента Джаред Кушнер.

