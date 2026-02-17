Представник партійного блоку ХДС/ХСС назвав "немислимою" добровільну відмову від українських територій.

Представник німецького партійного блоку ХДС/ХСС виступив із заявою, що готовність України поступитися територіями, які Росії не вдалося завоювати військовим шляхом, була б ознакою слабкості, пише ntv.

Юрген Гардт, речник з питань зовнішньої політики парламентської фракції ХДС/ХСС назвав "просто немислимим" факт того, що президент України може відмовитися від територій, "які Росія не змогла завоювати за чотири роки війни".

"Якщо Україна це зробить, це також буде ознакою слабкості, яку Путін одразу ж неправильно інтерпретує", – сказав Гардт під час виступу у програмі "Frühstart" на телеканалі RTL/ntv.

На його думку, у такому випадку Путін знайде привід продовжити війну та "фактично досягти своєї мети, а саме взяти під свій контроль всю Україну".

Питання українських територій в переговорах

Нагадаємо, що за словами президента Володимира Зеленського, під час американо-російських контактів росіяни порушували питання, пов'язані з окупованими українськими землями. Він уточнив, що такі обговорення небезпечні і для України, і для американської демократії. Він вважає, що росіяни можуть пробувати провокувати США на визнання тієї чи іншої території, хоча це й буде неможливим.

Водночас державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що жодна із сторон наразі не може досягти своїх максималістських вимог. На його думку, війна завершиться шляхом переговорного врегулювання і врешті приведе до політичного компромісу.

