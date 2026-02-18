Зеленському доведеться зіткнутися з найгіршим вибором після погроз Трампа, - Bloomberg

Україні, можливо, доведеться прийняти запропоновані умови або продовжувати боротьбу без американських ракет протиповітряної оборони, обміну розвідданими та мереж зв'язку.

Ставлення президента США Дональда Трампа до переговорів Росії та України в Женеві і його останні різкі заяви на адресу Києва свідчать про те, що президент України Володимир Зеленський незабаром може опинитися перед одним із найскладніших своїх виборів.

Як пише оглядач Bloomberg Марк Чемпіон, на переговорах у Женеві директор російського суверенного фонду Кирило Дмитрієв мав зустрітися окремо з посланцями Трампа, Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

"Завдання Дмитрієва, грубо кажучи, полягає в тому, щоб визначити ціну, яку адміністрація готова заплатити за примушення Києва до капітуляції", - зазначає оглядач.

При цьому раніше Путін формулював свої вимоги настільки жорстко і явно допускаючи відновлення війни, що Трамп не міг би прийняти їх, не виглядаючи при цьому маріонеткою Росії. Однак зараз з'явився новий фактор - час, оскільки наближаються проміжні вибори в США.

В результаті Зеленський може незабаром зіткнутися з тим нелегким вибором, який він передбачав ще в листопаді, коли США вперше представили йому російські вимоги у формі 28-пунктного плану. Вибір полягав у тому, щоб прийняти угоду або зіткнутися з дуже важкою зимою, і Зеленський вибрав друге, від чого Україна і страждає з тих пір, пише Чемпіон:

"Тепер загроза, що міститься в попередженнях Трампа, передбачає ще гірший результат: прийняти запропоновані умови або продовжувати боротьбу без американських ракет протиповітряної оборони, обміну розвідданими і мереж зв'язку, які роблять можливою ефективну оборону проти все ще грізної військової машини Росії".

Як зазначає аналітик, українці, схоже, готові змиритися з втратою окупованих територій в обмін на гарантії миру і безпеки після чотирьох років виснажливої війни. Але неясно, чи погодяться вони на умови, висунуті Москвою, коли Трамп запропонує Україні провести референдум і вибори в травні, щоб до червня вступило в силу перемир'я. Росія продовжує вимагати, щоб Київ погодився на обмеження своїх збройних сил і поступився містами, що складають основні лінії оборони України на сході, а також щоб гарантії безпеки були позбавлені змісту, пов'язаного з членством в НАТО.

"Швидке врегулювання ситуації з Україною може досягти цього тільки шляхом заохочення вторгнення Путіна і примусу Києва до прийняття неприйнятного, і миру не буде", - підсумував він.

Переговори в Женеві - останні новини

США провели в Женеві третю серію тристоронніх переговорів за участю України та Росії. Офіційні коментарі Києва та Москви поки що обмежені.

Водночас спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив про "значний прогрес" за підсумками зустрічі.

Однак, за даними ЗМІ, переговори в політичній групі в Женеві "зайшли в глухий кут". Джерела зазначили, що причиною цього стали позиції, висловлені новим головним переговірником Росії Володимиром Мединським.

