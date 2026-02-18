Мирні переговори у Женеві: Віткофф заявив про 'значний прогрес'

Обидві сторони погодилися доповісти лідерам і продовжити роботу над угодою.

США провели третю серію тристоронніх переговорів за участю України та Росії. Спеціальний представник Донадьда Трампа Стів Віткофф заявив про "значний прогрес" за підсумками зустрічі.

Зустрічі відбулися на території Швейцарської Конфедерації. Американська сторона подякувала швейцарській владі за організацію та гостинність під час перемовин, зазначив Віткофф у соціальній мережі X.

За його словами, ініціатива Трампа зібрати за столом переговорів обидві сторони війни вже принесла "значний прогрес". У Вашингтоні наголосили, що продовжують працювати над припиненням бойових дій та досягненням домовленостей.

"Обидві сторони погодилися інформувати своїх відповідних лідерів та продовжувати роботу над досягненням угоди", – зазначив спецпредставник.

Подробиці обговорюваних пропозицій наразі не розкриваються. Офіційні коментарі Києва та Москви щодо результатів третього раунду переговорів поки що обмежені.

Переговори у Женеві - перші деталі

Раніше секретар РНБО та очільник української делегації на мирних переговорах в Женеві Рустем Умєров поділився, що після спільної частини на тристоронніх переговорах робота в групах за напрямами продовжилася.

Натомість журналіст Axios Барак Равід з посиланням на два обізнаних джерела повідомив, що переговори між Україною, США і Росією зайшли в глухий кут. Причиною цього стали позиції, висловлені новим головним переговірником Росії Володимиром Мединським.

