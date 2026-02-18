Умєров поділився результатами першого дня мирних переговорів в Женеві

Умєров розповів, що обговорення були зосереджені на практичних питаннях і механіці можливих рішень.

Секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) та очільник української делегації на мирних переговорах в Женеві Рустем Умєров поділився, що після спільної частини на тристоронніх переговорах робота в групах за напрямами продовжилася. Про це він написав в своєму Telegram-каналі.

Умєров поділився, що станом на вечір вівторка, 17 лютого, політичний і військовий блоки завершили роботу.

"Після спільної частини продовжили роботу в групах за напрямами. Обговорення були зосереджені на практичних питаннях і механіці можливих рішень", - розповів секретар РНБО.

Він подякував американським партнерам за конструктивну взаємодію та готовність працювати в робочому темпі.

Умєров зазначив, що доповість президенту України Володимиру Зеленському про результати першого дня переговорів. За його словами, в середу, 18 лютого, роботу делегацій буде продовжено.

"Про результати першого дня перемовин у Женеві сьогодні буде доповідь Президенту України. Завтра зранку політична та військова групи продовжать роботу", - йдеться в повідомленні.

Згодом Умєров також написав, що провів окрему зустріч із представниками США та європейських партнерів – Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії та Швейцарії.

Він підкреслив важливість зберігати спільне бачення між Україною, США та Європою.

"Обговорили підсумки сьогоднішнього раунду переговорів і синхронізували підходи щодо подальших кроків. Важливо зберігати спільне бачення та координацію дій між Україною, США та Європою", - написав секретар РНБО.

За його словами, є розуміння спільної відповідальності за результат.

Мирні переговори в Женеві: що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що журналіст Axios Барак Равід з посиланням на два обізнаних джерела повідомив, що переговори між Україною, США і Росією зайшли в глухий кут. Равід поділився, що як йому повідомили джерела, причиною цього стали позиції, висловлені новим головним переговірником Росії Володимиром Мединським. Примітно, що він раніше використовував заяви про історію як привід для російського вторгнення в Україну.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський доручив своїй команді організувати йому зустріч з російським дикататором Володимиром Путіним в Женеві. Зеленський вважає, що найкращим способом досягти прориву в питанні територій є зустріч з Путіним віч-на-віч. Зеленський готовий обговорити питання виведення військ, але закликав Москву відвести свої війська на рівнозначну відстань. Також президент України відкинув претензії Росії на суверенітет над Донбасом.

