На переговорах у Женеві присутні представники ще чотирьох країн, - ЗМІ

Перемовини ведуться за пʼятьма напрямками.

У Женеві (Швейцарія), де проходить черговий раунд переговорів між Україною, США та Росією, присутні представники Італії, Німеччини, Франції та Великої Британії.

Про це повідомляє la Repubblica. Зазначається, що тристоронні переговори щодо України відбуваються за п’ятьма напрямками: територіальні, військові, політичні, економічні та безпекові питання.

"Поряд з Німеччиною, Францією та Великою Британією, Італія стежить за ходом третьої переговорної сесії", – пише видання.

Відео дня

Джерела у владних колах країн також підтвердили Суспільному присутність британської та французької делегацій на переговорах у Женеві.

За словами співрозмовників видання, українська сторона розраховує на зустріч із представниками Великої Британії, Німеччини та Франції, а можливо й США, за підсумками переговорів у Женеві.

Переговори в Женеві

Як повідомляв УНІАН, перемовини у Женеві триватимуть 17-18 лютого.

До делегації США долучилися верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич та міністр армії Ден Дрісколл.

The Economist пише про те, що в українській делегації намітилися два крила. Група глави ОП Кирила Буданова виступає за якнайшвидшу угоду під егідою США, побоюючись закриття "вікна можливостей". Друга група, імовірно пов'язана з ексголовою Офісу президента Андрієм Єрмаком, ставиться до швидкої угоди зі скепсисом.

Вас також можуть зацікавити новини: