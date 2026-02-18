Бояться гніву Трампа: в ISW вказали на особливість атак РФ у період мирних переговорів

Російські війська послідовно здійснювали атаки в дні безпосередньо перед і після великих переговорів в останні місяці.

Росія в останні місяці завдавала великих ударів по Україні в дні до і після двосторонніх і тристоронніх переговорів, але, схоже, утримується від повного використання своїх ударних можливостей, щоб не засмутити президента США Дональда Трампа. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Вони вказують, що російські війська послідовно здійснювали атаки, що складалися приблизно з 400-700 безпілотників і ракет, в дні безпосередньо перед і після великих переговорів в останні місяці, таких як саміт США-Росія на Алясці в серпні 2025 року, переговори США-Україна в Женеві в листопаді 2025 року, переговори США-Росія в Москві в листопаді 2025 року, переговори США-Україна-Європа і США-Росія в грудні 2025 року, а також два раунди переговорів США-Україна-Росія в Абу-Дабі в кінці січня і на початку лютого 2026 року.

"Найбільший на даний момент російський ударний пакет в рамках війни складався з 823 безпілотників і ракет на початку вересня 2025 року, і всі ударні пакети, запущені російськими військами в рамках цих двосторонніх і тристоронніх переговорів, значно поступаються цьому рекорду", - відзначають в ISW.

При цьому влітку 2025 року українські чиновники попереджали, що РФ має намір збільшити свої ударні пакети до більш ніж 1000 безпілотників на день найближчим часом.

"Росія, можливо, навмисно скорочує розмір цих ударних пакетів, щоб зберегти видимість зацікавленості Кремля в змістовних переговорах і уникнути гніву Трампа", - вважають в ISW.

Удари РФ по Україні

Як писав УНІАН, в ніч на 17 лютого російські війська завдали масованого удару по Україні, застосувавши ударні безпілотники і ракети різних типів. Вибухи прогриміли в Одесі, Дніпрі, Кривому Розі, Львові, Івано-Франківську, Бурштині, Запоріжжі та інших містах.

За даними Повітряних сил ЗСУ, противник запустив 29 ракет різних типів і 396 дронів, зафіксовано влучання чотирьох балістичних ракет і 18 безпілотників.

